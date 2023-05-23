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Президент США оптимістично оцінив переговори стосовно держборгу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Президент США оптимістично оцінив переговори стосовно держборгу
Президент США Джо Байден
фото з відкритих джерел

Наразі стеля держборгу в США вже становить астрономічні 31,4 трильйона доларів

Президент США Джо Байден оцінив переговори зі спікером палати представників Кевіном Маккарті щодо підвищення ліміту держборгу США, як «оптимістичні». Про це повідомляє Reuters.

Президент-демократ та головний республіканець у конгресі провели переговори у понеділок, 22 травня. На пресконференції після них, вони «не подавали жодних ознак» того, що їм не вдасться дійти консенсусу.

«Я думаю, ми домовимось. Ми з Байденом вестимемо переговори щодня, доки не прийдемо до угоди», – сказав спікер Палати представників.

З оптимістичною заявою за підсумками переговорів про підвищення стелі держборгу за лідером республіканської більшості в Палаті представників Кевіном Маккарті виступив і президент Байден, повідомляє BBC.

«Ми ще раз наголосили, що питання про дефолт не стоїть, і єдиний варіант дій для нас – це переговори з добрими намірами та двопартійна угода», - йдеться у заяві Байдена.

Якщо демократи, які контролюють Білий дім і сенат, і республіканці, які мають більшість у Палаті представників, не домовляться до червня, то влада США не зможе платити за своїми рахунками і боргами і може вперше у своїй історії оголосити дефолт, що, за словами очільника мінфіну Джанет Йєллен може призвести до небаченої економічної та фінансової катастрофи – до того ж не тільки для США.

Байден і Маккарті розпочали переговори на початку травня. Республіканці хочуть домогтися від адміністрації Байдена скорочення витрат, а Білий дім хотів би провести рішення про підвищення ліміту запозичень без попередніх умов.

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Теги: 2 травня президент дефолт влада переговори

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