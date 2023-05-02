Комітет Ради підтримав законопроєкти Зеленського про продовження воєнного стану та мобілізації

Сьогодні, 2 травня, комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони підтримав внесені президентом законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Йдеться про продовження їх дії ще на 90 днів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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«Комітет з питань оборони підтримав постанови №9259 та №9260 продовження строків дії воєнного стану та загальної мобілізації», – написав Железняк.

Відповідне рішення підтримали 18 парламентарів. «Дія буде продовжена з 19 травня 2023 року і дуже ймовірно знову на 90 днів, тобто до середини серпня 2023. Розгляд у Раді дуже скоро», – додав Железняк.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про затвердження указів про продовження терміну дії воєнного стану в Україні. Також глава держави запропонував продовжити мобілізацію в країні.

Як повідомлялося раніше, в Україні, депутати хочуть законодавчо реформувати систему військово-лікарських комісій, а також дозволять огляд мобілізованих не лише у військкоматах.