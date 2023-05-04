Світовий банк отримав нового очільника: що про нього відомо

Кандидатуру ексголови Mastercard Аджая Банги наприкінці лютого запропонував президент США Джо Байден

Посаду президента Світового банку після відставки Девіда Малпаса займе колишній глава компанії Mastercard Аджай Банга. Про це повідомляє пресслужба організації.

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Керівництво Світового банку в середу, 3 травня, обрало Аджая Банг на п'ятирічний термін. Ексглава компанії Mastercard буде 14-им президентом, який очолюватиме всі організації групи Світового банку, включаючи головну – Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Новий президент організації розпочне роботу 2 червня 2023 року.

Нинішній президент Світового банку Малпас повідомив про рішення залишити посаду 15 лютого. Він керував організацією понад чотири роки. Про подальші кар'єрні плани Малпаса поки що невідомо.

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Цікаво, що кандидатуру ексголови Mastercard наприкінці лютого запропонував президент США Джо Байден. За його словами, Аджай Банга має унікальні можливості, щоб очолити Світовий банк у такий «критичний момент історії». Байден також наголосив, що підприємець має досвід мобілізації державно-приватних ресурсів для вирішення нагальних проблем, включаючи зміну клімату.

Хто такий Аджай Банга?

Аджай Банга має непересічну біографію. Він народився 1959 року в місті Пуна (штат Махараштра, Індія) у родині офіцера. Після закінчення школи вступив до Коледжу Святого Стефана при Делійському університеті, закінчив його зі ступенем бакалавра економіки. Продовжив освіту в Індійському інституті менеджменту в Ахмадабаді (одна з провідних бізнес-шкіл в Індії), де здобув ступінь магістра ділового адміністрування. У 1981 році почав працювати в швейцарській транснаціональній корпорації Nestle як стажист. Пропрацював у цій компанії 13 років, займаючись продажами та маркетингом. Потім приєднався до американської компанії PepsiCo, брав участь у запуску в Індії мереж швидкого харчування Pizza Hut та KFC.

У серпні 2009 року він став головним операційним директором у транснаціональній фінансовій корпорації Mastercard, а у липні 2010 року – її президентом та головним виконавчим директором. Під його управлінням до 2021 року Mastercard вдалося потроїти виручку, чистий прибуток був збільшений у шість разів, а капіталізація зросла з менш ніж $30 млрд до більш ніж $300 млрд. Крім цього, Банга обіймає посаду почесного голови Міжнародної торгової палати (некомерційна міжнародна організація), а також американського відділення Червоного Хреста.