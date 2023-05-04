Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Світовий банк отримав нового очільника: що про нього відомо

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Світовий банк отримав нового очільника: що про нього відомо
Президент Світового банку Аджай Банга
фото:Los Angeles Times

 Кандидатуру ексголови Mastercard Аджая Банги наприкінці лютого запропонував президент США Джо Байден

Посаду президента Світового банку після відставки Девіда Малпаса займе колишній глава компанії Mastercard Аджай Банга. Про це повідомляє пресслужба організації.

Керівництво Світового банку в середу, 3 травня, обрало Аджая Банг на п'ятирічний термін. Ексглава компанії Mastercard буде 14-им президентом, який очолюватиме всі організації групи Світового банку, включаючи головну –  Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Новий президент організації розпочне роботу 2 червня 2023 року.

Нинішній президент Світового банку Малпас повідомив про рішення залишити посаду 15 лютого. Він керував організацією понад чотири роки. Про подальші кар'єрні плани Малпаса поки що невідомо.

Цікаво, що кандидатуру ексголови Mastercard наприкінці лютого запропонував президент США Джо Байден. За його словами, Аджай Банга має унікальні можливості, щоб очолити Світовий банк у такий «критичний момент історії». Байден також наголосив, що підприємець має досвід мобілізації державно-приватних ресурсів для вирішення нагальних проблем, включаючи зміну клімату.

Хто такий Аджай Банга?

Аджай Банга має непересічну біографію. Він народився 1959 року в місті Пуна (штат Махараштра, Індія) у родині офіцера. Після закінчення школи вступив до Коледжу Святого Стефана при Делійському університеті, закінчив його зі ступенем бакалавра економіки. Продовжив освіту в Індійському інституті менеджменту в Ахмадабаді (одна з провідних бізнес-шкіл в Індії), де здобув ступінь магістра ділового адміністрування. У 1981 році почав працювати в швейцарській транснаціональній корпорації Nestle як стажист. Пропрацював у цій компанії 13 років, займаючись продажами та маркетингом. Потім приєднався до американської компанії PepsiCo, брав участь у запуску в Індії мереж швидкого харчування Pizza Hut та KFC.

У серпні 2009 року він став головним операційним директором у транснаціональній фінансовій корпорації Mastercard, а у липні 2010 року – її президентом та головним виконавчим директором. Під його управлінням до 2021 року  Mastercard вдалося потроїти виручку, чистий прибуток був збільшений у шість разів, а капіталізація зросла з менш ніж $30 млрд до більш ніж $300 млрд. Крім цього, Банга обіймає посаду почесного голови Міжнародної торгової палати (некомерційна міжнародна організація), а також американського відділення Червоного Хреста.

Читайте також: «Маленькі помилки» агентства Reuters і велика українська трагедія
Теги: бізнес Світовий банк Індія президент харчування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Економічна ситуація в Україні. Перспективи відновлення
Економічна ситуація в Україні. Перспективи відновлення
6 квiтня, 15:43
Оглядати мобілізованих пропонують не лише у військкоматах
На мобілізованих військовослужбовців чекають новації щодо медогляду: усі подробиці
6 квiтня, 09:28
Дві успішні українки потрапили до рейтингу Tіme
Дві українки увійшли до списку найвпливовіших людей світу
13 квiтня, 19:22
Зареєстровано петицію до президента Зеленського із зверненням скликати позачергове засідання парламенту
Повернення 30 тис. виплат військовим. Зареєстровано петицію
19 квiтня, 10:25
Путін привіз окупантам на фронт «страшну зброю» (відео)
Путін привіз окупантам на фронт «страшну зброю» (відео)
18 квiтня, 11:03
Андрій Мельниченко увійшов до списку найбагатших людей Росії з оцінкою статків у $25,2 млрд доларів
За рік війни в Україні російські мільярдери збільшили свої статки
22 квiтня, 19:58
Президент Чехії повідомив, коли Україна стане членом НАТО
Президент Чехії повідомив, коли Україна стане членом НАТО
20 квiтня, 09:33
Пальці на руках та ногах короля Чарльза свідчать про проблеми зі здоров'ям
Лікарі розповіли про небезпечну недугу короля Чарльза
27 квiтня, 10:53
«Готуємось до контрнаступу»: Зеленський закликав надати ЗСУ далекобійну зброю
«Готуємось до контрнаступу»: Зеленський закликав надати ЗСУ далекобійну зброю
28 квiтня, 18:01

Економіка

Світовий банк отримав нового очільника: що про нього відомо
Світовий банк отримав нового очільника: що про нього відомо
Ердоган попросив Путіна про поступки щодо газу. Кремль ухвалив рішення
Ердоган попросив Путіна про поступки щодо газу. Кремль ухвалив рішення
Десятки маловідомих компаній вивозять золото з Росії: причину з'ясовано
Десятки маловідомих компаній вивозять золото з Росії: причину з'ясовано
Експорт російської нафти майже досяг рекорду з початку війни – Bloomberg
Експорт російської нафти майже досяг рекорду з початку війни – Bloomberg
Польща скасувала односторонню заборону на імпорт із України
Польща скасувала односторонню заборону на імпорт із України
Єврокомісія тимчасово заборонила імпорт зерна з України до низки країн
Єврокомісія тимчасово заборонила імпорт зерна з України до низки країн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
В Україні змінюється порядок надання відпусток. Рада підтримала закон
24K
Білий дім прокоментував атаку дронів на Кремль
17K
Анастасія Радіна: Міноборони перейшло від закупок яєць за 170 грн до яблук по 51 грн
15K
Борець із лісовою мафією: як депутати висміяли ініціативу Тищенка
6468
Росія заявила про атаку ЗСУ на військовий аеродром у Брянській області
4819
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО (оновлено)

Новини

Нічна атака на Україну: ЗСУ повідомили про кількість знищених дронів
Сьогодні, 07:29
На Харківщині фермер розробив безпілотник для розмінування полів (відео)
Вчора, 16:36
Нічна атака на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених «Шахедів»
Вчора, 07:36
СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн: деталі
2 травня, 16:46
Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження
2 травня, 14:23
Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
1 травня, 15:49

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту