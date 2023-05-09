Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Криваві провокації: Генштаб розкрив плани Кремля проти росіян на 9 травня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Криваві провокації: Генштаб розкрив плани Кремля проти росіян на 9 травня
фото з відкритих джерел

У багатьох російських містах 9-го травня заплановані паради

Сьогодні, 9 травня, Кремль може влаштувати провокації з жертвами серед власного населення на парадах з нагоди «Дня Перемоги», який широко відзначається в РФ. Про це попереджає Генштаб ЗСУ.

«Провокації і брехня – одвічна зброя тиранів і агресорів. Вся суть війни, яку розв’язала росія проти України полягає в тому, що ми – не вони. Ми б’ємося на полі бою. Вони ж бомбардують пологові будинки і вокзали, де збираються цивільні люди. Наш ворог – це держава-терорист, схиблена на сакральних датах», – попереджають військові.

У Генштабі відзначають, що Кремль часто використовує провокації з великим числом жертв, щоб отримати підтримку з боку свого населення.

«У багатьох російських містах 9-го травня заплановані паради, у тому числі й за участі дітей. Не виключено, що Росія готує провокації проти своїх жителів. Вони неодноразово знищували власних людей заради політичних цілей», – попередили в Генштабі.

Нагадаємо,  у звіті американського Інституту вивчення війни зазначається, що президент Росії Володимир Путін намагається використати парад 9 травня в Москві, щоб продемонструвати вплив Росії в Центральній Азії

Читайте також:

Теги: росія зброя путін Генштаб військові парад держава президент населення ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наші літкритики були послужливо рекламували цю зіроньку з кожної праски аж до самого 2015-го
Про Прилєпіна і кар'єру, яку можна було спинити
7 травня, 18:10
У християнстві заборонено забирати життя. Однак вбивство ворога своєї держави не є гріхом, нагадують римо-католики
Вбивати російських солдатів – гріх? Чому мовчить УПЦ МП і що говорять Свідки Єгови Війна і віра
5 травня, 13:45
Бюджетники шукатимуть дрони у небі Москви та патрулюватимуть вулиці
Росія змусила московських студентів шукати дрони в небі на травневі свята
28 квiтня, 12:31
Переговори Зеленського та Сі Цзіньпіна, Україна повернула із полону 44 захисника. Головне за 26 квітня
Переговори Зеленського та Сі Цзіньпіна, Україна повернула із полону 44 захисника. Головне за 26 квітня
26 квiтня, 21:01
Банкова пояснила, як Україна зриває стратегічний план Кремля
Банкова пояснила, як Україна зриває стратегічний план Кремля
20 квiтня, 13:03
Володимир Зеленський виступить перед Конгресом Мексики
Зеленський сьогодні виступить перед конгресом ще однієї країни – Reuters
20 квiтня, 04:51
Контроль за дотриманням антиросійських санкцій посилиться
Санкції проти Росії: глави МЗС країн G7 ухвалили важливе рішення
17 квiтня, 07:48
Любов Соболь хоче, щоб росіянам організували зелені коридори
Російські ліберали хочуть, щоб світ почав рятувати громадян РФ, які напали на Україну
16 квiтня, 11:06
Противник намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої
Ворог провалив наступ на Лиманському напрямку. Як пройшов день на фронті
11 квiтня, 18:30

Соціум

Криваві провокації: Генштаб розкрив плани Кремля проти росіян на 9 травня
Криваві провокації: Генштаб розкрив плани Кремля проти росіян на 9 травня
Як українцям знайти роботу в ЄС: практична порада
Як українцям знайти роботу в ЄС: практична порада
Солідарність із Україною: у Ліверпулі пам'ятник обклали мішками з піском (відео)
Солідарність із Україною: у Ліверпулі пам'ятник обклали мішками з піском (відео)
До Землі наближається величезний астероїд
До Землі наближається величезний астероїд
На вулицях Москви напередодні параду зʼявилися загадкові червоні мітки (фото)
На вулицях Москви напередодні параду зʼявилися загадкові червоні мітки (фото)
Бєлгород не спить: російське місто опинилося під обстрілом
Бєлгород не спить: російське місто опинилося під обстрілом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Міноборони показало, як сили ППО вночі збивали дрони над Києвом (відео)
12K
Путін цинічно привітав лідерів декількох країн із «перемогою над нацизмом»
9259
Кардіолога відомої клініки, де лікувалися українські політики, затримано за вбивство пацієнтів
8494
Чи буде відключення світла з 15 травня: роз’яснення «Укренерго»
8010
Україна відкрила другий фронт війни
7255
Останній знімок перед смертю: історія жертв російських звірств у Бучі, що вражає

Новини

Нічний терор 9 травня: рашисти випустили по Україні 25 ракет
Сьогодні, 07:36
Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
7 травня, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
7 травня, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
7 травня, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
7 травня, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
7 травня, 15:57

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту