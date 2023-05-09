Криваві провокації: Генштаб розкрив плани Кремля проти росіян на 9 травня

У багатьох російських містах 9-го травня заплановані паради

Сьогодні, 9 травня, Кремль може влаштувати провокації з жертвами серед власного населення на парадах з нагоди «Дня Перемоги», який широко відзначається в РФ. Про це попереджає Генштаб ЗСУ.

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«Провокації і брехня – одвічна зброя тиранів і агресорів. Вся суть війни, яку розв’язала росія проти України полягає в тому, що ми – не вони. Ми б’ємося на полі бою. Вони ж бомбардують пологові будинки і вокзали, де збираються цивільні люди. Наш ворог – це держава-терорист, схиблена на сакральних датах», – попереджають військові.

У Генштабі відзначають, що Кремль часто використовує провокації з великим числом жертв, щоб отримати підтримку з боку свого населення.

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«У багатьох російських містах 9-го травня заплановані паради, у тому числі й за участі дітей. Не виключено, що Росія готує провокації проти своїх жителів. Вони неодноразово знищували власних людей заради політичних цілей», – попередили в Генштабі.

Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни зазначається, що президент Росії Володимир Путін намагається використати парад 9 травня в Москві, щоб продемонструвати вплив Росії в Центральній Азії.