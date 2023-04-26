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Китай відправляє на переговори в Україну колишнього посла в РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Китай відправляє на переговори в Україну колишнього посла в РФ
Лі Хуей має медаль від Путіна
фото з відкритих джерел

Глава КНР сказав Зеленському, що переговори – «єдине рішення війни»

Китайський лідер Сі Цзіньпін відправить своїх спецпредставників в Україну та інші держави для спілкування «з усіма сторонами» щодо політичного врегулювання «кризи в Україні». В Україну приїде експосол КНР в Росії Лі Хуей. Про це повідомляє Bloomberg.  

Зазначається, що під час телефонної розмови глава КНР сказав українському лідеру, що переговори – «єдине рішення війни».

Кореспондент The Washington Post Крістіан Шеферд повідомляє, що Лі Хуей має навіть медаль від Путіна.

МЗС КНР уточнили, що посланником в Україні та «інших країнах» буде Лі Хуей, який є колишнім послом Китаю в Росії (з 2009 по 2019 рік). Міністерство не повідомило, коли Лі здійснить поїздку і які ще країни відвідає.

Пізніше Хіnhua повідомило, що Сі сказав, що цінує неодноразове акцентування уваги президентом Зеленським на розвитку китайсько-українських зв'язків та співпраці з Китаєм, а також подякував Україні за надання значної допомоги в евакуації китайських громадян минулого року.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

До цього Китай опублікував так званий мирний план зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України. Документ із назвою «Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи» опублікувало міністерство закордонних справ країни.

Теги: росія Володимир Зеленський президент переговори Сі Цзіньпін Китай

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