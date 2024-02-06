Головна Світ Економіка
search button user button menu button

РФ привезла на виставку у Саудівську Аравію свої дрони: ціна лякає

Катерина Іванова
glavcom.ua
РФ привезла на виставку у Саудівську Аравію свої дрони: ціна лякає
Дрони-камікадзе типу Shahed
фото: defence-ua.com

Чи має Росія замовників на ці безпілотники наразі невідомо

Росіяни просувають «Шахеди» у якості власної розробки на виставці World Defence Show, що зараз триває у Саудівській Аравії. Однак ціна зробить неможливим масове використання реактивних дронів. Про це повідомляє Defense Express.

Нещодавно у Головному управлінні розвідки назвали обсяги виробництва дронів-камікадзе типу Shahed-136 у РФ і строки, коли ворожий оборонно-промисловий комплекс повністю їх локалізує – станом на сьогодні ворог має як мінімум дві працюючі лінії з виробництва цих ударних дронів, але роблять рашисти поки лише планер, а за місяць потужності дозволяють збирати до 330-350 одиниць. Водночас на повний замкнений цикл виробництва планують вийти до 2026 року.

Зокрема РФ «рекламує» такий собі ударний дрон МС 236 (Shahed-236) з оптико-електронною системою наведення («селекція цілі оператором») і двигуном внутрішнього згоряння. Дальність польоту заявлена на рівні 2000 км, максимальна злітна маса — 250 кг, з них бойова частина — 50 кг. З інших тактико-технічних характеристик: швидкість у 170 км/год, тривалість польоту — 12 годин, максимальна висота — 4500 м.

РФ привезла на виставку у Саудівську Аравію свої дрони: ціна лякає фото 1
фото: defence-ua.com

Середин новинок – «БПЛА-камікадзе» М 237, який являє собою російську версію іранського Shahed 238. Він має турбореактивний двигун і наводиться по координатах. Дрон має максимальну злітну масу 370 кг, а його бойова частина становить 50 кг. Швидкість БПЛА – 600 км/год, дальність заявлена на рівні 1000 км.

«Серед переваг «Шахедів» зазвичай називають низьку ціну, однак М 237 хочуть продавати по 1,4 млн доларів за один безпілотник. Мобільний пункт управління для нього коштує 3,75 млн доларів. Фактично така ціна ставить хрест на самої концепції, адже не дозволить масове використання БПЛА», – пише видання.

Щоправда М 237 – багатоцільовий. Зокрема, його можна використовувати для знищення БПЛА, та викриття місцерозташування засобів ППО, бо він має високу швидкість і «схожий на винищувач за звуком та формою».

Нагадаємо, фахівець ЗСУ розповів про нову зброю Росії. У російських дронів зараз з’являються системи самонаведення з машинним зором.

Також Повітряні сили повідомили, чи відчуває Росія брак «шахедів». Росіяни інколи запускають вночі по декілька дронів, щоб побачити реакцію України.

Читайте також: Як змінилася «повітряна війна» і у кого перевага?
Теги: Місяць хрест росіяни винищувач ворог рашисти безпілотник війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

98-річний Ігор Юхновський є одним з засновників ініціативи інтелектуалів та громадських діячів «Першого грудня»
Ігор Юхновський: Ця війна психологічно складніша для солдата, ніж та, на якій був я 80 років тому інтерв’ю
31 сiчня, 08:33
Директор Центру передового досвіду НАТО заявив, що Bild має у своєму розпорядженні навчальний сценарій, який завжди є вигаданою ситуацією
Альянс воюватиме з Росією? НАТО відреагувало
15 сiчня, 15:04
Трепова принесла до кафе в центрі Санкт-Петербурга начинену вибухівкою статуетку і передала її пропагандисту Татарському
Суд РФ ув’язнив підозрювану у вбивстві пропагандиста Татарського на понад 25 років
25 сiчня, 15:11
Директор ЦРУ Вільям Бернс
Директор ЦРУ зробив прогноз щодо війни в Україні на 2024 рік
30 сiчня, 22:15
ЗРК «Тор» призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони
Розвідники знищили доровартісний російський ракетний комплекс (відео)
20 сiчня, 11:43
Над Білгородом нібито збито повітряні цілі
Російський Білгород прокинувся від сирен і вибухів (відео)
18 сiчня, 06:24
Російські військові використовують FPV-дрони з машинним зором
Реактивні «Шахеди» й самонавідні дрони: фахівець ЗСУ розповів про нову зброю Росії
20 сiчня, 19:21
Ворог у повідомленнях вказує про нібито «передачу країні-агресору частини територій»
Новий фейк росіян: Зеленський віддав частину України Путіну
29 сiчня, 17:18
Антидронові рушниці у разі надто тривалого використання можуть завдати шкоди здоров’ю
Виробник пояснив вплив засобів РЕБ на здоров’я
Вчора, 18:00

Економіка

РФ привезла на виставку у Саудівську Аравію свої дрони: ціна лякає
РФ привезла на виставку у Саудівську Аравію свої дрони: ціна лякає
Відразу вісім міжнародних компаній покунули ринок РФ у січні
Відразу вісім міжнародних компаній покунули ринок РФ у січні
США планують подвоїти виробництво артилерійських снарядів для передачі Україні
США планують подвоїти виробництво артилерійських снарядів для передачі Україні
Банки Гонконгу відмовляються приймати платежі від росіян
Банки Гонконгу відмовляються приймати платежі від росіян
Глава Мінфіну Німеччини визнав, що країна біднішає
Глава Мінфіну Німеччини визнав, що країна біднішає
Кремль пригрозив судом через використання заморожених активів РФ для України
Кремль пригрозив судом через використання заморожених активів РФ для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
16K
У яких країнах біженцям з України найлегше знайти роботу
11K
Вибачили скандальний номер? Зірка «95-го кварталу» Юрій Великий зник із бази «Миротворця»
8269
«Вугільна справа». Слідство завершене: Порошенко знайомиться з матеріалами
7126
Роз'їжджають Австрією на Maybach: європарламентар обурений поведінкою біженців з України
5625
У Німеччині відбувся підйом оборонної промисловості: що стало причиною

Новини

Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський
Сьогодні, 16:04
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ та сильний вітер: прогноз погоди на 6 лютого
Сьогодні, 06:10
День бармена. Які свята відзначаємо 6 лютого
Сьогодні, 00:20
«Шахтар» Ахметова створює футбольну команду для ветеранів
Вчора, 19:14
Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Вчора, 13:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua