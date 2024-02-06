РФ привезла на виставку у Саудівську Аравію свої дрони: ціна лякає

Чи має Росія замовників на ці безпілотники наразі невідомо

Росіяни просувають «Шахеди» у якості власної розробки на виставці World Defence Show, що зараз триває у Саудівській Аравії. Однак ціна зробить неможливим масове використання реактивних дронів. Про це повідомляє Defense Express.

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Нещодавно у Головному управлінні розвідки назвали обсяги виробництва дронів-камікадзе типу Shahed-136 у РФ і строки, коли ворожий оборонно-промисловий комплекс повністю їх локалізує – станом на сьогодні ворог має як мінімум дві працюючі лінії з виробництва цих ударних дронів, але роблять рашисти поки лише планер, а за місяць потужності дозволяють збирати до 330-350 одиниць. Водночас на повний замкнений цикл виробництва планують вийти до 2026 року.

Зокрема РФ «рекламує» такий собі ударний дрон МС 236 (Shahed-236) з оптико-електронною системою наведення («селекція цілі оператором») і двигуном внутрішнього згоряння. Дальність польоту заявлена на рівні 2000 км, максимальна злітна маса — 250 кг, з них бойова частина — 50 кг. З інших тактико-технічних характеристик: швидкість у 170 км/год, тривалість польоту — 12 годин, максимальна висота — 4500 м.

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Середин новинок – «БПЛА-камікадзе» М 237, який являє собою російську версію іранського Shahed 238. Він має турбореактивний двигун і наводиться по координатах. Дрон має максимальну злітну масу 370 кг, а його бойова частина становить 50 кг. Швидкість БПЛА – 600 км/год, дальність заявлена на рівні 1000 км.

«Серед переваг «Шахедів» зазвичай називають низьку ціну, однак М 237 хочуть продавати по 1,4 млн доларів за один безпілотник. Мобільний пункт управління для нього коштує 3,75 млн доларів. Фактично така ціна ставить хрест на самої концепції, адже не дозволить масове використання БПЛА», – пише видання.

Щоправда М 237 – багатоцільовий. Зокрема, його можна використовувати для знищення БПЛА, та викриття місцерозташування засобів ППО, бо він має високу швидкість і «схожий на винищувач за звуком та формою».

Нагадаємо, фахівець ЗСУ розповів про нову зброю Росії. У російських дронів зараз з’являються системи самонаведення з машинним зором.

Також Повітряні сили повідомили, чи відчуває Росія брак «шахедів». Росіяни інколи запускають вночі по декілька дронів, щоб побачити реакцію України.