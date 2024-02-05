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Виробник пояснив вплив засобів РЕБ на здоров’я

Катерина Іванова
glavcom.ua
Виробник пояснив вплив засобів РЕБ на здоров’я
Антидронові рушниці у разі надто тривалого використання можуть завдати шкоди здоров’ю
фото: АрміяInform

Рекомендації для операторів засобів РЕБ

Використання засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) стає дедалі масштабнішим в умовах воєнних дій, проте окрім їхньої ефективності, також варто пам'ятати про вплив таких засобів на здоров'я людини. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Ярослав Калінін, директор компанії «Інфозахист», яка випускає системи радіотехнічної розвідки та протидії ворожим безпілотникам.

Ярослав Калінін зауважує, що оцінити ефективність РЕБ «на око» – неможливо, для цього потрібна певна технічна експертиза і вимірювальне устаткування, яке коштує певних грошей.

«Із дроном простіше та наочніше: він або злітає, або ні, або летить, або ні. А зробити простий засіб РЕБ, який буде допомагати гарантовано у всіх ситуаціях і при цьому поміщатися у кишеню, неможливо», – розповідає експерт.

За його словами, неузгодження засобів радіоелектронної боротьби може залишити українських військових без зв'язку із сусідніми підрозділами, осліпити засоби радіоелектронної розвідки у зоні відповідальності, навести на військових їхні ж засоби ураження і загалом створити багато проблем безпілотній авіації. 

Директор компанії акцентував увагу, що потужний електромагнітний вплив не є корисним для здоров’я. Зокрема, засоби РЕБ впливають на виникнення онкологічних захворювань: чим ближче до цього засобу стоїш – тим більше проблем. За його словами, є визначені на державному рівні показники частоти роботи і потужності, які відповідають санітарним нормам: всі базові станції мобільного зв'язку, wi-fi-роутери, мобільні телефони відповідають цим стандартам. 

«Чи можна зробити мобільний телефон, який буде тримати зв’язок за 200 км від цивілізації? Так, і він буде поміщатися у ранець. Проблема у тому, що він дуже шкодитиме вашому здоров'ю. Але я розумію, що коли на тебе летить ворожий fpv-дрон, – це куди гірша проблема і вона є прямо зараз, а онкологія, якщо і з'явиться, то колись…», – підкреслює експерт.

Ярослав Калінін також додав, що на певних частотах випромінювання деякі оператори жаліються, що вони це випромінення буквально відчувають. Тому, за його словами, для операторів є поради перебувати, за можливості, на рекомендованій виробником відстані від засобу РЕБ. Очільник компанії наголосив, що є міжнародні санітарні норми і, якщо є така можливість, порушувати їх не треба.

Нагадаємо, Україна розробила окопний РЕБ, який глушить російські дрони.

Повідомлялося, що ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ і вдарили по базах окупантів.

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Теги: безпілотник технології війна радіо поради експертиза онкологія Україна телефон РЕБ

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