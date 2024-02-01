Повітряні сили повідомили, чи відчуває Росія брак «шахедів»

Використання дронів у малих кількостях не свідчать про їх брак у країни-агресорки

Росіяни інколи запускають вночі по декілька дронів, щоб побачити реакцію України

Останні атаки РФ з використанням невеликої кількості «шахедів» не свідчать, що росіяни відчувають брак іранських дронів-камікадзе. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Це абсолютно ні про що не говорить, це однозначно. Не можна стверджувати, що бракує («шахедів», – ред.). Як може бракувати, якщо у вересні було 500, потім знову сотні кожного місяця застосовують», – наголосив він.

Ігнат нагадав про новорічну ніч, коли росіяни випустили близько 90 дронів-камікадзе по нашій країні, більшість з яких збили сили ППО України. Він додав, що окупанти інколи застосовують декілька безпілотників вночі в якості розвідувальної мішені для того, щоб побачити, якою буде реакція на ту чи іншу загрозу.

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Нагадаємо, у ніч на 1 лютого російські загарбники завдали чергового удару по території України, застосувавши чотири ударні БпЛА типу Shahed-136/131. «Цієї ночі ворог застосував чотири ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Два – знищені на Харківщині», – йдеться в повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.

До слова, у листопаді в Ірані представили нову модифікацію ударного безпілотника Shahed. Презентація відбулася в університеті аерокосмічних наук та технологій «Ашура». Як повідомлялося, Російська Федерація встановлює реактивні двигуни на дрони Shahed-131/136, а також оснастить їх двигунами п'ятого покоління винищувачі Су-57.