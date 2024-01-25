Суд РФ ув’язнив підозрювану у вбивстві пропагандиста Татарського на понад 25 років

Трепова принесла до кафе в центрі Санкт-Петербурга начинену вибухівкою статуетку і передала її пропагандисту Татарському

Попередньо прокурор просив засудити Трепову на 28 років в'язниці та оштрафувати на понад 200 тис. грн

Другий Західний окружний військовий суд (РФ) засудив до 27 років колонії 26-річну Дар'ю Трепову у справі про вбивство пропагандиста й «воєнкора» Владлена Татарського (Максим Фомін). Про це повідомляє «Настоящее время».

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Прокурор просив суд ув’язнити Трепову на 28 років та оштрафувати на 800 тис. рублів (близько 240 тис. грн).

Дмитра Касінцева, у квартирі якого затримали Трепову, засудили до одного року та дев'яти місяців колонії загального режиму.

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Зазначається, що Трепову суд визнав винною у скоєнні теракту, незаконному обігу вибухових речовин та підробці документів. Провину за останнім обвинуваченням вона визнала.

Під час останнього слухання Трепова дала свідчення і говорила, що організатори вибуху використали її наосліп: дівчина стверджує, що до останнього не знала, що статуетка – з вибухівкою. Вона думала, що несла «воєнкору» прихований пристрій для прослуховування.

Нагадаємо, що в російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, унаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський.

4 квітня російський суд арештував підозрювану у вбивстві російського пропагандиста Владлена Татарського Дар'ю Трепову. За даними слідства, 2 квітня вона принесла до кафе в центрі Санкт-Петербурга начинену вибухівкою статуетку і передала її пропагандисту Татарському. Унаслідок цього він загинув, а понад 30 учасників творчої зустрічі було поранено.