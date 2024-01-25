Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Суд РФ ув’язнив підозрювану у вбивстві пропагандиста Татарського на понад 25 років

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Суд РФ ув’язнив підозрювану у вбивстві пропагандиста Татарського на понад 25 років
Трепова принесла до кафе в центрі Санкт-Петербурга начинену вибухівкою статуетку і передала її пропагандисту Татарському
фото: Север Реалии

Попередньо прокурор просив засудити Трепову на 28 років в'язниці та оштрафувати на понад 200 тис. грн

Другий Західний окружний військовий суд (РФ) засудив до 27 років колонії 26-річну Дар'ю Трепову у справі про вбивство пропагандиста й «воєнкора» Владлена Татарського (Максим Фомін). Про це повідомляє «Настоящее время».

Прокурор просив суд ув’язнити Трепову на 28 років та оштрафувати на 800 тис. рублів (близько 240 тис. грн).

Дмитра Касінцева, у квартирі якого затримали Трепову, засудили до одного року та дев'яти місяців колонії загального режиму.

Зазначається, що Трепову суд визнав винною у скоєнні теракту, незаконному обігу вибухових речовин та підробці документів. Провину за останнім обвинуваченням вона визнала.

Під час останнього слухання Трепова дала свідчення і говорила, що організатори вибуху використали її наосліп: дівчина стверджує, що до останнього не знала, що статуетка – з вибухівкою. Вона думала, що несла «воєнкору» прихований пристрій для прослуховування.

Нагадаємо, що в російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, унаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський.

4 квітня російський суд арештував підозрювану у вбивстві російського пропагандиста Владлена Татарського Дар'ю Трепову. За даними слідства, 2 квітня вона принесла до кафе в центрі Санкт-Петербурга начинену вибухівкою статуетку і передала її пропагандисту Татарському. Унаслідок цього він загинув, а понад 30 учасників творчої зустрічі було поранено.

Читайте також: Кувалду в домовину? Як ховають терориста-пропагандиста Татарського (фото, відео)
Теги: колабораціонізм росія суд в'язниця вбивство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Республіка Казахстан поступово повертає свою рідну мову, втрачену за роки радянської влади
Казахстан проводить дерусифікацію. У фанатів Путіна сталася істерика
22 сiчня, 10:05
Нацгвардійця затримали «по гарячих слідах»
Військовослужбовця Нацгвардії підозрюють у вбивстві чотирьох людей – ДБР
22 сiчня, 08:54
У суді обвинувачений наполягав, що відмовився від призову, але не ухилявся від проходження служби
Моряк відмовився мобілізовуватися. Суд оцінив цей вчинок
13 сiчня, 14:00
Раніше журналісти «Схем» виявили, що Богдан Львов має громадянство Російської Федерації
Громадянин Росії Богдан Львов поновився на посаді судді Верховного суду
10 сiчня, 12:35
У Білгороді три автомобілі були пошкоджені уламками
Вибухи в Білгороді, Росія заблокувала сайт ПЦУ: головне за ніч
9 сiчня, 06:50
Полковник Хеміш де Бреттон-Гордон пояснив цілі Росії на даному етапі війни в Україні
Полковник британської армії озвучив умову для введення військ НАТО в Україну
4 сiчня, 09:18
Сили оборони України продовжують завдавати окупаційним військам втрат
Окупанти зосередили штурмові дії на двох напрямках: свіжі дані Генштабу
4 сiчня, 07:09
«Главком» склав добірку найпопулярніших власних текстів, які обирав наш читач
2023 рік у текстах «Главкома». Що обрав наш читач підсумки року
31 грудня, 2023, 15:15
Антоніу Гутерріш засудив атаки РФ на Україну
Генсек ООН «найрішучішим чином» засудив масштабний удар РФ по Україні
30 грудня, 2023, 06:19

Соціум

Суд РФ ув’язнив підозрювану у вбивстві пропагандиста Татарського на понад 25 років
Суд РФ ув’язнив підозрювану у вбивстві пропагандиста Татарського на понад 25 років
Хроніка «бавовни» на нафтобазах Росії: які заводи було уражено у січні – список
Хроніка «бавовни» на нафтобазах Росії: які заводи було уражено у січні – список
Нафтопереробний завод у російському Туапсе атакувала СБУ – джерела
Нафтопереробний завод у російському Туапсе атакувала СБУ – джерела
Латвійці не хочуть бачити біженців після закінчення війни? Неочікувані результати опитування
Латвійці не хочуть бачити біженців після закінчення війни? Неочікувані результати опитування
Один з найпопулярніших товарів: у Росії різко зросла вартість трун
Один з найпопулярніших товарів: у Росії різко зросла вартість трун
Партизани виявили під Москвою підприємство, яке виробляє ракети (фото)
Партизани виявили під Москвою підприємство, яке виробляє ракети (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Міжнародне розслідування збиття Іл-76 під Брянськом? Кремль зробив промовисту заяву
13K
Григоріїв день. Які свята та традиції відзначаємо 25 січня
7738
Катастрофа Іл-76. Які заяви зробила Україна та Росія (фото, відео)
7713
Чому Бог допускає страждання України?
7642
Воювати свідкам Єгови чи ні? Суд ухвалив сенсаційне рішення
7428
Прем'єр-міністр Шмигаль йде під суд. Що відомо про справу?

Новини

Ситуація на фронті: Генштаб повідомив, де тривають найзапекліші бої
Сьогодні, 07:13
Удар по Одесі, пожежа на нафтопереробному заводі у РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 25 січня
Сьогодні, 04:50
Григоріїв день. Які свята та традиції відзначаємо 25 січня
Сьогодні, 00:30
Як відновлювати енергетику? Міненерго звернулося до споживачів
Вчора, 17:38
700 днів війни: звіт Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:28

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua