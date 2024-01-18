Російський Білгород прокинувся від сирен і вибухів (відео)
Підтверджень ракетної атаки на Білгород поки немає
На світанку у четвер, 18 січня, у Білгородській області було оголошено повітряну тривогу. Губернатор В’ячеслав Гладков заявив про ракетну небезпеку в самому Білгороді.
Місцеві пабліки, зокрема у прикордонному місті Шебекіно, пишуть, що чути вибухи.
Деякі телеграм-канали публікують момент нібито збиття повітряних цілей над Білгородом.
Підтверджень, що обстріл справді був, поки немає, російська влада поки що про це не заявляла.
Як повідомлялося, у ніч проти 18 січня у місті Подольськ Московської області РФ пролунали вибухи. Росіяни заявляють про нібито збиття дрона, який летів в напрямку російської столиці.
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