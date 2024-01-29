Новий фейк росіян: Зеленський віддав частину України Путіну

Ворог у повідомленнях вказує про нібито «передачу країні-агресору частини територій»

У повідомленнях йдеться про «припинення вогню з РФ»

Українцям почали надходити повідомлення нібито від «Офісу президента України», в яких розповідається про «припинення вогню» та «передачу країні-агресору частини територій». Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД).

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«На електронні скриньки українців почали приходити повідомлення нібито від Офісу президента України. У них йдеться про «припинення вогню з РФ» та «передачу країні-агресору частини територій».

Насправді поширювані повідомлення – фейк російської ІПСО, яка має на меті вплинути на морально-психологічний стан громадян України та дискредитувати керівництво держави», – йдеться у повідомленні.

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У ЦПД просять не переходити за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс, та вводити конфіденційні дані на підозрілих сайтах.

Також фахівці радять завантажувати програми й застосунки лише з офіційних джерел, використовувати антивірусне програмне забезпечення і вчасно операційну систему.

Нагадаємо, росіяни поширили новий фейк про те, що нібито ЗСУ готують держпереворот.

«Україна – це пошкоджений корабель, який не підлягає відновленню, він тоне», – таку інформацію поширюють пропагандисти із посиланням на заяву ексспівробітника ЦРУ Ларрі Джонсона.

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Вони заявляють, що військовослужбовці ЗСУ готуються стати ядром у держперевороті, який планується через міжнародну критику діяльності президента Зеленського.

Раніше Центр протидії дезінформації повідомив, що інформація щодо закриття всіх виїздів з Києва є російською пропагандою.