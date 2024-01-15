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Альянс воюватиме з Росією? НАТО відреагувало

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Альянс воюватиме з Росією? НАТО відреагувало
Директор Центру передового досвіду НАТО заявив, що Bild має у своєму розпорядженні навчальний сценарій, який завжди є вигаданою ситуацією
фото з відкритих джерел

Bild із посиланням на секретний документ Бундесверу повідомив, що Німеччина готується до гібридної російської атаки

Матеріал німецького таблоїда Bild про те, що НАТО готується до війни з Росією, ґрунтується на документі, який є навчальним сценарієм. Про це заявив директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс.

Сартс зазначив, що Bild має у своєму розпорядженні навчальний сценарій, який завжди є вигаданою ситуацією.

Як зазначив директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій, сценарій спрямований на те, щоб перевірити військові можливості в тій чи іншій області.

«Сценарії раніше були повністю вигадані з вигаданими країнами і географічними регіонами. Зараз більш доречно використовувати існуючі країни і географічні регіони», – прокоментував Сартс.

Зокрема, у Бундесвері не коментують резонансне повідомлення німецького таблоїда Bild щодо підготовки НАТО до війни з Росією, але підтверджують, що сприймають російську загрозу серйозно. Про це сказав на брифінгу представник пресслужби Міноборони ФРН Мітко Мюллер.

«У принципі, я не можу ані підтвердити, ані спростувати це повідомлення у ЗМІ», – сказав офіцер.

Водночас Мюллер зазначив, що Бундесвер, звісно, опікується актуальними безпеково-політичними загрозами, до яких відноситься також загроза з боку Росії. Результати аналізу ситуації відбиваються на складанні планів і підготовки навчань, а також у рішенні розмістити постійний військовий контингент Бундесверу в Литві.

«Ми би не стали розміщувати цю бригаду там ближчими роками, якби загрози не були реальними», – зауважив Мюллер.

Як підкреслив офіцер, військове керівництво Німеччини серйозно сприймає загрозу, тому проводить різноманітні навчання для підвищення боєготовності Бундесверу. За словами посадовця, політикою, у тому числі в рамках НАТО, залишається стримування.

Нагадаємо, видання Bild із посиланням на секретний документ Бундесверу (Збройні сили Німеччини) повідомило, що Збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому цього року. 

НАТО у першій половині 2024 року проведе навчання Steadfast Defender 24 з метою відпрацювання захисту свого східного флангу. Велика Британія відправить 20 тисяч військовослужбовців для служби по всій Європі у рамках масштабних навчань НАТО.

До слова, прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, якщо Захід не допоможе Україні перемогти, наступним об'єктом вторгнення Росії можуть стати країни НАТО.

Теги: Німеччина росія НАТО війна

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