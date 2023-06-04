Російські чиновники бояться поєднання синьо-жовтих кольорів – британська розвідка

«Драконівські закони» російської влади свідчить про те, що топчиновники РФ не впевнені у своїх діях

Суворі обмеження у зв’язку з повномасштабною війною проти України в Росії призвели до того, що будь-яка символіка з жовтими й синіми кольорами викликає різку реакцію у прихильників путінського режиму та забороняється. Про це йдеться в огляді розвідувального співтовариства Міністерства оборони Великої Британії.

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Деякі російські силові структури на місцевому рівні, ймовірно, так тлумачать «драконівське російське законодавство воєнного часу», що публічна демонстрація синьо-жовтої символіки заборонена, оскільки може свідчити про приховану підтримку України.

Британська розвідка наводить приклад, коли 9 травня 2023 року працівник будинку для літніх людей був заарештований після того, як одягнув синьо-жовту куртку на роботу.

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«Нещодавно у Волхові під Санкт-Петербургом військовослужбовці Національної гвардії Росії заарештували 22-річного чоловіка за демонстрацію синьо-жовтого прапора, який, як з'ясувалося згодом, є прапором Повітряно-космічних сил Росії», – йдеться в огляді.

На думку представників британської розвідки, ці репресії підкреслюють невпевненість «параноїдального російського офіціозу» щодо того, що є допустимим і вважається допустимим у дедалі більш тоталітарній системі.

«Критика арештів пролунала з неочікуваного боку – з боку ультранаціоналістичної, провоєнної Ліберально-демократичної партії. Її власна символіка містить жовтий колір на синьому тлі», – зауважують автори огляду.

Нагадаємо, що у Москві поліція затримала двох чоловіків за «неправильні» кольори одягу. Один одягнув жовто-сині штани, інший – куртку. Правоохоронці виписали чоловікам протоколи за дискредитацію ЗС РФ. Раніше жінку затримали за жовто-синій манікюр.

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До слова, раніше британська розвідка повідомляла, що Росія продовжила передислокацію регулярних підрозділів на Бахмутський напрямок, а штурмовий загін групи «Вагнера» завершив відхід у тил. Розвідка зазначає, що стан російських десантних військ значно погіршився порівняно зі своїм «елітним» статусом до вторгнення.