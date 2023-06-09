Шольц і Дуда їдуть до Макрона: говоритимуть про Україну
Члени НАТО повинні послати Росії сильний сигнал у той час, коли Україна починає контрнаступ
Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда в понеділок, 12 червня, прибудуть до Парижа для переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном, вони обговорять гарантії безпеки для України та питання її членства в НАТО. Про це повідомляє Politico з посиланням на кілька французьких чиновників.
«Очікується, що зустріч за вечерею буде присвячена прагненню України до членства в НАТО і гарантіям безпеки від союзників напередодні саміту НАТО в липні», – йдеться у статті.
Видання зазначає, що минулого тижня Макрон закликав надати Україні «сильні, конкретні та відчутні» гарантії безпеки і заявив, що Україні слід запропонувати шлях до членства в НАТО.
Однак Шольц, схоже, взяв більш обережну ноту, заявивши, що основну увагу слід приділяти не членству, а тому, «як ми, як приватні особи, можемо підтримати Україну».
Польща неодноразово закликала надати Україні надійні гарантії безпеки. Зокрема, 6 червня Дуда зустрівся з кількома лідерами країн-членів НАТО у Східній Європі, щоб обговорити війну РФ проти України та її прохання про вступ до альянсу.
«Незважаючи на загальне розуміння того, що Україна не зможе вступити до альянсу, доки вона перебуває у стані війни з Росією, члени НАТО розходяться в думках щодо того, як їм слід реагувати на нинішнє прагнення України вступити до альянсу», – йдеться в матеріалі.
Однак, на думку французького дипломата, члени НАТО повинні послати Росії сильний сигнал у той час, коли Україна починає контрнаступ.
Очікується, що лідери обговорять й інші теми, такі як європейський суверенітет і оборона.
Нагадаємо, триває 471-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Цієї ночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.
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