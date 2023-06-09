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Шольц і Дуда їдуть до Макрона: говоритимуть про Україну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Шольц і Дуда їдуть до Макрона: говоритимуть про Україну
Анджей Дуда, Олаф Шольц та Еммануель Макрон
фото з відкритих джерел

Члени НАТО повинні послати Росії сильний сигнал у той час, коли Україна починає контрнаступ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда в понеділок, 12 червня, прибудуть до Парижа для переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном, вони обговорять гарантії безпеки для України та питання її членства в НАТО. Про це повідомляє Politico з посиланням на кілька французьких чиновників.

«Очікується, що зустріч за вечерею буде присвячена прагненню України до членства в НАТО і гарантіям безпеки від союзників напередодні саміту НАТО в липні», – йдеться у статті.

Видання зазначає, що минулого тижня Макрон закликав надати Україні «сильні, конкретні та відчутні» гарантії безпеки і заявив, що Україні слід запропонувати шлях до членства в НАТО.

Однак Шольц, схоже, взяв більш обережну ноту, заявивши, що основну увагу слід приділяти не членству, а тому, «як ми, як приватні особи, можемо підтримати Україну».

Польща неодноразово закликала надати Україні надійні гарантії безпеки. Зокрема, 6 червня Дуда зустрівся з кількома лідерами країн-членів НАТО у Східній Європі, щоб обговорити війну РФ проти України та її прохання про вступ до альянсу.

«Незважаючи на загальне розуміння того, що Україна не зможе вступити до альянсу, доки вона перебуває у стані війни з Росією, члени НАТО розходяться в думках щодо того, як їм слід реагувати на нинішнє прагнення України вступити до альянсу», – йдеться в матеріалі.

Однак, на думку французького дипломата, члени НАТО повинні послати Росії сильний сигнал у той час, коли Україна починає контрнаступ.

Очікується, що лідери обговорять й інші теми, такі як європейський суверенітет і оборона.

Нагадаємо, триває 471-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Цієї ночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.

Теги: НАТО Польща Україна війна Німеччина Франція росія

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