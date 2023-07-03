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Якою буде Росія після розпаду? Прогноз Данілова

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Якою буде Росія після розпаду? Прогноз Данілова
Олексій Данілов
фото: armyinform.com.ua

Секретар РНБО: «Захід повинен розпрощатися з ілюзією, що Росія продовжить існувати в її нинішньому вигляді»

Захід має готуватися до розпаду РФ, оскільки російський диктатор Володимир Путін втратив контроль над своєю країною. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Bild.

За його словами, спроба держперевороту приватної військової компанії «Вагнер» показала, що Росія не є державою.

«Захід повинен зрозуміти, що Росія роздроблена і не має сили, яка могла б утримати її вкупі. Ми повинні до цього підготуватися. Ми говоримо про це вже рік. Пам'ятайте, що процеси, які вже почалися в Росії, не зупинити», – наголосив посадовець.

Данілов зауважив, що ситуація вийшла з-під контролю, коли стало ясно, що в Росії будь-яке військове угруповання може діяти самостійно, а будь-який ядерний об'єкт або зброю можуть захопити. На думку серетаря РНБО, Кремль не може втримати таку велику територію, а другої за силою армії в світі, якою так пишалася Росія, – не існує.

«Ситуація може перетворитися на дуже небезпечний вибухонебезпечний процес, який буде абсолютно неконтрольованим. Російська імперія впала. Захід повинен розпрощатися з ілюзією, що Росія продовжить існувати в її нинішньому вигляді», – підкреслив він.

Данілов також розповів, що Україна аналізувала, які процеси відбувалися в російських регіонах під час заколоту «вагнерівців». На основі цих аналізів секретар РНБО зробив припущення, що Татарстан і Дагестан відокремляться в самостійні країни, які не мають нічого спільного з Росією і є колоніями РФ. 

Як відомо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Президент країни-агресорки Володимир Путін назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже отримали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина і ПВК «Вагнера», а сам ватажок найманців поїде до Білорусі. 

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Теги: росія Олексій Данілов ПВК «Вагнер»

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