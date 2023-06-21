Президент про контрнаступ: Повільніше, ніж хотілося б, але це не голлівудський фільм

Просування українським військовим дається нелегко, тому що величезну площу території було заміновано окупантами

Зеленський: «Ми просуватимемося на полі бою так, як вважаємо за потрібне»

Президент України Володимир Зеленський розповів, що прогрес на полі бою йде «повільніше, ніж хотілося б», проте контрнаступ – це «не голлівудський фільм». Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і чекають на результати зараз. Це не так. На карту поставлено життя людей», – сказав глава держави.

За словами Зеленського, просування українським військовим дається нелегко, тому що величезну площу території було заміновано окупантами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Що б хтось не хотів, включаючи спроби тиску на нас, за всієї поваги, ми просуватимемося на полі бою так, як вважаємо за потрібне», – додав він.

Крім того, глава держави дав зрозумів, що Україні потрібна перемога на полі бою і вона не сяде за стіл переговорів, поки російські війська залишаються на нашій території.

«Хоч би як далеко ми просунулися в контрнаступі, ми не підемо на заморожений конфлікт», – додав він.

Раніше Пентагон заявив, що українці мають все необхідне для контрнаступу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також міноборони Росії змінило підхід щодо висвітлення контрнаступу ЗСУ.