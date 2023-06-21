Президент про контрнаступ: Повільніше, ніж хотілося б, але це не голлівудський фільм
Зеленський: «Ми просуватимемося на полі бою так, як вважаємо за потрібне»
Президент України Володимир Зеленський розповів, що прогрес на полі бою йде «повільніше, ніж хотілося б», проте контрнаступ – це «не голлівудський фільм». Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.
«Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і чекають на результати зараз. Це не так. На карту поставлено життя людей», – сказав глава держави.
За словами Зеленського, просування українським військовим дається нелегко, тому що величезну площу території було заміновано окупантами.
«Що б хтось не хотів, включаючи спроби тиску на нас, за всієї поваги, ми просуватимемося на полі бою так, як вважаємо за потрібне», – додав він.
Крім того, глава держави дав зрозумів, що Україні потрібна перемога на полі бою і вона не сяде за стіл переговорів, поки російські війська залишаються на нашій території.
«Хоч би як далеко ми просунулися в контрнаступі, ми не підемо на заморожений конфлікт», – додав він.
Раніше Пентагон заявив, що українці мають все необхідне для контрнаступу.
Також міноборони Росії змінило підхід щодо висвітлення контрнаступу ЗСУ.
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