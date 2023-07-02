Енергетична компанія Shell досі торгує російським газом, попри обіцянки вийти з ринку РФ

Раніше у Shell пояснювали свої ринкові зв'язки з Росією тим, що угоди були результатом довгострокових договірних зобов’язань

Європейська нафтогазова компанія Shell досі не вийшла з ринку РФ та продовжує торгувати російським газом, хоча обіцяла припинити це. Про це повідомляє BBC.

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Зазначається, що аналітики групи Global Witness дослідили діяльність Shell у 2022 році. Відповідно до результатів аналізу, компанія брала участь у майже восьмій частині російського експорту морського газу.

Раніше у Shell пояснювали свої ринкові зв'язки з Росією тим, що угоди були результатом довгострокових договірних зобов’язань і не порушують закони чи санкції.

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У травні величезний танкер, здатний перевозити понад 160 тисяч кубічних метрів газу, вийшов із порту Сабетта на півострові Ямал на півночі Росії. Цей вантаж придбала Shell і відправила його до Гонконгу.

У березні 2022 року після кількох тижнів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Shell попросила вибачення за купівлю нафти у Росії. Тоді компанія заявляла, що планує відмовитися від російських нафти та газу.

Крім цього, Shell запевнила, що припинить купувати російську нафту, продасть свої автозаправні станції та інші підприємства в Росії, а також розпочне поетапний відхід від російських нафтопродуктів, трубопровідного газу та зрідженого природного газу.

Натомість компанія досі приймає вантажі газу з двох російських портів: на Ямалі та на Сахаліні. Shell раніше була міноритарним інвестором у сахалінському газовому проєкті, але відмовилася від цієї претензії у вересні минулого року після того, як російський уряд передав свої акції місцевому бізнесу, і з того часу не брала газ із Сахаліну.

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Однак Shell таким чином виконує контракт із російською компанією «Новатек», який зобов’язує її купувати 900 тисяч тонн газу на рік на Ямалі до 2030-х років. «Новатек» - друга за величиною газова компанія Росії, і податки, які вона сплачує, є значним внеском до бюджету російського уряду.

Економіст та радник президента України Володимира Зеленського Олег Устенко звинуватив Shell у прийманні «кривавих грошей».

«Це досить просто: продовжуючи торгувати російським газом, Shell вкладає гроші в кишені Путіна і допомагає фінансувати жорстоку агресію Росії проти народу України», - заявив Устенко.

Раніше повідомлялося, що одна з литовських компаній таємно забезпечує РФ тепловізорами для війни в Україні.