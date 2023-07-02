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Енергетична компанія Shell досі торгує російським газом, попри обіцянки вийти з ринку РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Енергетична компанія Shell досі торгує російським газом, попри обіцянки вийти з ринку РФ
Європейська нафтогазова компанія Shell досі не вийшла з ринку РФ
фото з відкритих джерел

Раніше у Shell пояснювали свої ринкові зв'язки з Росією тим, що угоди були результатом довгострокових договірних зобов’язань

Європейська нафтогазова компанія Shell досі не вийшла з ринку РФ та продовжує торгувати російським газом, хоча обіцяла припинити це. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що аналітики групи Global Witness дослідили діяльність Shell у 2022 році. Відповідно до результатів аналізу, компанія брала участь у майже восьмій частині російського експорту морського газу.

Раніше у Shell пояснювали свої ринкові зв'язки з Росією тим, що угоди були результатом довгострокових договірних зобов’язань і не порушують закони чи санкції.

У травні величезний танкер, здатний перевозити понад 160 тисяч кубічних метрів газу, вийшов із порту Сабетта на півострові Ямал на півночі Росії. Цей вантаж придбала Shell і відправила його до Гонконгу.

У березні 2022 року після кількох тижнів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Shell попросила вибачення за купівлю нафти у Росії. Тоді компанія заявляла, що планує відмовитися від російських нафти та газу.

Крім цього, Shell запевнила, що припинить купувати російську нафту, продасть свої автозаправні станції та інші підприємства в Росії, а також розпочне поетапний відхід від російських нафтопродуктів, трубопровідного газу та зрідженого природного газу.

Натомість компанія досі приймає вантажі газу з двох російських портів: на Ямалі та на Сахаліні. Shell раніше була міноритарним інвестором у сахалінському газовому проєкті, але відмовилася від цієї претензії у вересні минулого року після того, як російський уряд передав свої акції місцевому бізнесу, і з того часу не брала газ із Сахаліну.

Однак Shell таким чином виконує контракт із російською компанією «Новатек», який зобов’язує її купувати 900 тисяч тонн газу на рік на Ямалі до 2030-х років. «Новатек» - друга за величиною газова компанія Росії, і податки, які вона сплачує, є значним внеском до бюджету російського уряду.

Економіст та радник президента України Володимира Зеленського Олег Устенко звинуватив Shell у прийманні «кривавих грошей».

«Це досить просто: продовжуючи торгувати російським газом, Shell вкладає гроші в кишені Путіна і допомагає фінансувати жорстоку агресію Росії проти народу України», - заявив Устенко.

Раніше повідомлялося, що одна з литовських компаній таємно забезпечує РФ тепловізорами для війни в Україні.

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Теги: санкції ринок нафта росія

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