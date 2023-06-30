Росія скасовує головну авіавиставку

Як повідомив президент авіасалону Магомед Толбоєв у коментарі росЗМІ, скасувати авіашоу Макс вирішили через «питання безпеки»

В Росії міжнародний авіаційно-космічний салон Макс-2023 перенесено на 2024 рік, салон також буде проведено у 2025 році. Про це повідомили організатори.

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«Замість 2023 проведення міжнародного авіаційно-космічного салону заплановано на 2024 рік, також Макс відбудеться у 2025 році. Місце проведення найбільших заходів в аерокосмічній індустрії євразійського простору залишається незмінним – місто Жуковський Московської області», – йдеться в повідомленні.

У повідомленні також зазначено, що «акціонерне товариство «Авіасалон» у межах підготовки до проведення авіаційно-космічних салонів продовжує роботу з діючими та перспективними учасниками та експонентами Макс, у тому числі серед закордонних компаній, які представляють дружні країни».

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Як повідомив президент авіасалону Магомед Толбоєв у коментарі росЗМІ, скасувати авіашоу Макс вирішили через «питання безпеки».

Раніше планувалося, що цього року Макс пройде з 25 до 30 липня. У травні джерела повідомляли, що МАКС-2023 буде перенесено на 2024 рік або проведено в іншому форматі.

Міжнародний авіаційно-космічний салон Макс проводиться у Росії з 1993 року. Салон відкривається раз на два роки у Жуківському (Московська область) на території виставкового комплексу, створеного на базі аеродрому льотно-дослідницького інституту ім. М.Громова.

«Понад 30 років авіасалон є ключовим міжнародним виставковим майданчиком, де демонструються досягнення світового авіапрому та космічної галузі. Саме на майданчику в Жуковському відбулися «світові прем'єри» кращої російської цивільної та військової авіатехніки, а також прем'єрні покази новітніх закордонних літальних апаратів у Росії», – йдеться на сайті авіасалону.

За даними сайту, виставкова територія МАКС займає понад 42 га. МАКС збирає понад 570 тис. учасників та гостей. У липні 2021 року на авіасалоні Макс представили легкий одноруховий винищувач п'ятого покоління Су-75 Checkmate.

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Нагадаємо, російська влада збільшує військові видатки свого бюджету на оборонні заходи у регіонах, що межують з Україною.

До слова, головнокомандувач повітряно-космічних сил РФ, заступник командувача російського угруповання в Україні Сергій Суровікін був таємним високопоставленим членом приватної військової компанії «Вагнер», якою керує Євген Пригожин.