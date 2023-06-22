Імпорт російської нафти в Індію досяг рекордного рівня – ЗМІ

У травні 2023 року на російську нафту припадало близько 40% імпорту сирої нафти Індією

Зростання імпорту російської нафти в Індію досягло рекордного рівня близько 1,95 млн барелів на добу в травні, що призвело до скорочення закупівель в Іраку і Саудівській Аравії. Про це повідомляє Reuters.

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Індія, третій за величиною споживач і імпортер нафти у світі, купує понад 80% своєї нафти на закордонних ринках.

Її нафтопереробні заводи «наїдаються» російською нафтою відтоді, як Захід запровадив санкції проти Кремля за її вторгнення в Україну.

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Reuters повідомило, що в травні на російську нафту припадало близько 40% імпорту сирої нафти Індією, що призвело до скорочення імпорту з Іраку до трирічного мінімуму і з Саудівської Аравії до найнижчого рівня з вересня 2021 року. У травні Індія імпортувала 801 400 барелів іракської нафти на добу, що приблизно на 13,7% менше, ніж у квітні, а постачання з Саудівської Аравії впали на 15% до 616 100 барелів на добу.

Загальний обсяг імпорту нафти Індією в травні незначно зріс порівняно з квітнем до 4,8 млн барелів на добу. Очікується, що її імпорт з Росії залишиться високим, оскільки її ціна на доставку залишається набагато дешевшою, ніж близькосхідна нафта.

Через збільшення закупівель російської нафти зі знижкою частка імпорту з Близького Сходу - традиційно основного її джерела - впала до рекордно низького рівня приблизно в 39% у травні з 44% у квітні.

Частка ОПЕК в імпорті нафти в Індію в травні впала до рекордно низького рівня в 42,6% і становила в середньому 44,3% за перші два місяці цього фінансового року.

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Раніше повідомлялося, що російські нафтові компанії зіткнулися з максимальним падінням попиту від одного з ключових покупців.

До слова, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував Німеччині збільшити темпи постачання нафти з 200 тис. тонн на рік до 1,2 млн тонн. Так він пропонує замінити російську нафту, яка потрапила під ембарго Євросоюзу.