Російська металургія лягла під Китай: красномовні цифри

Поки Росія скорочує виробництво сталі, Китай – суттєво нарощує його

У жовтні поточного року в Росії було вироблено 5,8 млн тонн сталі, що на 11,5% менше, ніж за аналогічний період 2021 року. Про це повідомляє Всесвітня асоціація виробників сталі (WSA).

Також повідомляється, що випуск металу в Росії скоротився на 6,6% (до 60,4 млн тонн) з січня до жовтня.

Паралельно найбільший виробник сталі у світі – Китай – у жовтні збільшив випуск сталі на 11% до 79,8 млн тонн. Наступна за Китаєм Індія також збільшила виробництво на 2,7%, реалізувавши 10,5 млн тонн металу.

Японія та США, які входять у п’ятірку найбільших виробників сталі у світі, також знизили виробництво на 10,6% (до 7,3 млн тонн) та на 8,9% (до 6,7 млн тонн) відповідно.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що китайські комерційні компанії продають Росії товари подвійного призначення, які рашисти використовують на війні проти України.

До слова, постачання цементу з Білорусі до Росії у вересні-жовтні злетіло на 61% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 434 тис. тонн. Російські виробники цементу вбачають у цьому ризики для своїх заводів через дешевий імпорт.