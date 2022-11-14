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Китай вперше висловив невдоволення агресією Росії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Китай вперше висловив невдоволення агресією Росії
Прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян наголосив на безвідповідальності ядерних загроз
фото з відкритих джерел

Пекін незадоволений безвідповідальною ядерною риторикою Москви

Під час саміту Асоціації країн Східної Азії в Камбоджі прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян наголосив на «безвідповідальності» загроз застосування ядерної зброї, давши зрозуміти, що Пекін незадоволений ядерною риторикою свого стратегічного партнера Росії. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на високопоставленого американського чиновника.

Як повідомив високопосадовець адміністрації США, китайський прем'єр говорив досить докладно про політику Китаю щодо України.

«Лі Кецян зробив чіткий акцент на суверенітеті, на безвідповідальності ядерних загроз, необхідності забезпечення того, щоб ядерна зброя не використовувалася так, як натякали деякі», – розповів агентству на умовах анонімності американський чиновник.

Захід звинувачував Росію у безвідповідальних заявах щодо можливого застосування ядерної зброї з моменту її вторгнення в Україну. Москва, у свою чергу, звинуватила Захід у «провокаційній ядерній риториці».

Офіційний представник США сказав, що «в Пекіні, безперечно, був певний дискомфорт з приводу того, що ми бачили в плані безрозсудної риторики та активності з боку Росії», незважаючи на те, що формально Москва є партнером Китаю.

«Я думаю, також безперечно, що Китай, ймовірно, одночасно здивований і навіть дещо збентежений ходом російської військової операції», – сказав чиновник.

У понеділок у рамках Східноазіатського саміту відбудеться зустріч президента США Джо Байдена з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Російську делегацію на саміті очолює міністр закордонних справ Сергій Лавров.

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Теги: Китай росія війна Україна ядерна зброя

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