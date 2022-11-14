Лукашенко ставить підніжку цементним заводам у Росії

Дешевий білоруський цемент став загрозою для роботи цементних заводів Росії

Постачання цементу з Білорусі до Росії у вересні-жовтні злетіли на 61 відсоток порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 434 тисяч тонн. Російські виробники цементу вбачають у цьому ризики для своїх заводів через дешевий імпорт. Про це пише РБК.

Усього за вказаний період до Росії було завезено 1,27 млн тонн білоруського цементу (плюс 11 відсотків). Експерти пов'язують це з обмеженнями продажу білоруського цементу до Європи та недостатнім рівнем попиту на внутрішньому ринку Білорусії.

Аналітик Володимир Гузь зазначив у коментарі виданню, що білоруські підприємства продають цемент дешевше від російського на п'ять і більше відсотків, а також пропонують відстрочення платежів. Зростання імпорту до 5 млн тонн обернеться закриттям двох-трьох російських цементних заводів, зростання імпорту на 1 млн тонн означає закриття одного цементного заводу.

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Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що санкції щодо країни-агресора Росії будуть переглянуті після закінчення війни. Утім, частина обмежень може залишатися в силі.

Також повідомлялося, що Росія домагається підключення до SWIFT в межах «зернових переговорів».

До слова, Росія зіткнулася з дефіцитом ліків. Міністерство охорони здоров’я РФ видало наказ, згідно з яким всі регіони країни-окупанта зобов’язали створити недоторканий запас лікарських засобів на чотири місяці.