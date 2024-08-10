Швеція потерпає від найбільшого безробіття за останні роки: офіційні дані

Швеція прогнозує, що у наступному році проблема із безробіттям не вирішиться

Міністр з питань ринку праці та інтеграції Йохан Персон: Безробіття у Швеції найвище за десять років

У Швеції рівень безробіття у червні виявився найвищим за останнє десятиліття. Про це пише SVT із посиланням на слова міністра з питань ринку праці та інтеграції Йогана Персона.

«У порівнянні з минулим роком ми маємо зростання кількості безробітних на 45 тис. осіб. Ми очікуємо поступового відновлення у 2025 році разом із відновленням усієї економіки. Але це безробіття й надалі буде високим у 2025 році», – прогнозує Йоган Персон.

Загальний рівень безробіття у другому кварталі 2024 року складав 8,3%, він може підвищитися до 8,4%. Показники безробіття ставлять Швецію на четверте місце серед інших країн ЄС.

«Цифри за червень показують, що ми маємо четверте місце за рівнем безробіття, а потім конкуруємо з Фінляндією, Грецією та Іспанією. Є просто структурні проблеми на ринку праці, які ми повинні вирішити і частково вони полягають у відсутності інтеграції», – запевнив урядовець.

Також червень 2024 року став рекордним місяцем за кількістю компаній, які збанкрутували, з 1996 року. Причинами такої ситуації стали низка факторів, зокрема завершення програм підтримки, які діяли у зв’язку з пандемією коронавірусу.

На запитання, що робить уряд, щоб зменшити проблему із безробіттям, Персон зазначив наступне: «Ми вимагаємо, щоб люди (які претендують на роботу, – «Главком») вивчали шведську. Безробітні також повинні бути готовими до переїзду, щоб знайти роботу».

До слова, українські біженці активно облаштовуються у Швеції. Дві треті працездатних українців уже знайшли роботу, а майже половина можуть розмовляти шведською мовою.