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Повернення зі Швеції додому: українські біженці змінили свою думку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Повернення зі Швеції додому: українські біженці змінили свою думку
Шведською мовою уже можуть розмовляти 47% опитаних українців
колаж: Інформатор

Згідно з результатами дослідження, тільки 13% українських біженців прагнуть повернутися в Україну,

Українські біженці активно облаштовуються у Швеції. Дві треті працездатних українців уже знайшли роботу, а майже половина можуть розмовляти шведською мовою. Які плани на повернення українських біженців у Швеції та як вони інтегрувалися? Міжнародна Організація з Міграції опублікувала новий звіт про наміри та потреби українських біженців у Швеції. У квітні та травні 2024 року опитали 3451 людину із України і порівняли результати із отриманими у 2023 році.

Зокрема, 81% опитаних не мають наміру кудись переїжджати зі свого нинішнього місця проживання, що свідчить про стабільність та задоволеність умовами перебування.

Серед працездатних біженців 88% беруть участь в ринку праці: або мають роботу, або шукають її. До слова, працевлаштовані з них 66%. Торік цей показник був 58%.

Що заважає українцям у працевлаштуванні у Швеції:

  • мовний бар'єр (76%);
  • відсутність підходящої роботи в районі проживання;
  • відсутність необхідних кваліфікацій або їх визнання;
  • дискримінація;
  • відсутність транспорту до робочого місця;
  • складно поєднувати догляд за близькими і роботу;
  • стан здоров'я.

Шведською мовою можуть розмовляти 47% опитаних. Торік такий рівень знання мови був у 26%.

Більше половині респондентів (55%) вистачає коштів на проживання. Основним джерелом грошей для 55% є робота (50% у 2023 році). Для 17% опитаних основне джерело доходу – підтримка з боку влади, 15% грошима допомагає сім'я або друзі. Близько 44% респондентів проживають в окремому житлі (орендують або придбали квартиру).

Чи планують українці повертатись додому? 

Згідно з результатами дослідження, тільки 13% українських біженців прагнуть повернутися в Україну, коли це стане безпечно. У 2023 році такий намір мали 28% опитаних.

Тих, хто не визначився щодо повернення, у 2024 році – 24%, тоді як у 2023 році сумнівалися 31% респондентів. Водночас не хочуть чи не можуть повернутися до України 58% опитаних біженців. У 2023 році таку відповідь давали 37% респондентів.

Бажання залишитися у Швеції в довгостроковій перспективі змінилося у 2024 році в 68% опитних (серед них 72% – чоловіки). Автори дослідження роблять висновки, що перспективи стабільної роботи, вищі зарплати та кращі соціальні переваги створюють стимул для українців будувати нове життя у Швеції, а не повертатися в Україну, навіть коли закінчиться війна.

Нагадаємо, Швеція стикається з нестачею робочої сили у майже 40 професіях. Сектори, які відчувають нестачу робочої сили такі: освіта, охорона здоров’я, ІТ, інженерія та будівництво, виробництво та машинобудування, кваліфіковані професії.

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Теги: біженці робота українці соцопитування Швеція

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