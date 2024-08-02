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Ейджизм пішов у минуле. Головний демограф України зафіксував кардинальні зміни на ринку праці

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ейджизм пішов у минуле. Головний демограф України зафіксував кардинальні зміни на ринку праці
Ситуація на ринку праці України дуже трансформувалася
фото з відкритих джерел

Елла Лібанова: «Тепер роботодавці шукають пенсіонерів»

Наразі ситуація на ринку праці України змінилася: роботодавці шукають пенсіонерів, адже в цьому випадку немає ризику мобілізації працівника. Про це заявила в інтерв'ю «Главкома» директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

«Це до війни у нас процвітав ейджизм. Тоді в оголошеннях писали, що вакансія призначена для тих, кому менше 45 років і навіть менше 35. Роботодавців починали за такі обмеження бити по руках, але на практиці людині після 50-ти було дуже важко знайти роботу. Але тепер ситуація змінилася. От знаєте, кого зараз найбільше шукають роботодавці? Пенсіонерів. Бо в цьому випадку немає ризику мобілізації працівника!», – йдеться в інтерв'ю. 

Також наразі в Україні, за словами експертки, існує урядова Стратегія демографічного розвитку, в якій серед напрямків зниження передчасної смертності та формування іншого ставлення до старості.

«Ми досі пропонуємо нашим старим або роботу, або лікарню, або цвинтар. А важливо те, щоб вони не усамітнювалися, щоб мали можливості спілкування. Для цього треба відповідним чином налагоджувати роботу місцевих громад. Це не завдання Зеленського або Шмигаля», – прокоментувала стратегію Лібанова.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень додала, що населення України постарішає внаслідок війни. Вона зауважує, що це станеться з двох причин:

«По-перше, дуже сильно впала народжуваність. У 2023 році народилися приблизно 187 тисяч дітей. Це дуже мало для України. А якщо дітей народжується мало, то питома вага людей старшого віку збільшується. По-друге, в еміграції, за даними Євростату, перебуває лише шість відсотків наших громадян старше 65 років. Третина мігрантів – діти до 18-ти. Тобто ми несемо значні втрати молоді і людей дорослого, але не старшого віку».

Нагадаємо, раніше Елла Лібанова заявляла, що аби населення України зберігалося хоча б на рівні 30 млн – необхідно щорічно залучати 300 тис. мігрантів. Ця інформація сколихнула мережу.

До слова, Елла Лібанова також казала, що у 2033 році чисельність населення України становитиме від 26 до 35 млн людей. На думку Лібанової, про повернення до показника 45 млн людей мова взагалі не йдеться.

Також Лібанова вважає, що після війни буде шалений попит на професію будівельника. Україна буде змушена запрошувати їх з інших країн.

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Теги: пенсіонери війна демографічна криза українці Україна робота Елла Лібанова

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