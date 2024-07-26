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У Швеції дефіцит робочих рук: яких робітників бракує найбільше (список)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Швеції дефіцит робочих рук: яких робітників бракує найбільше (список)
У Швеції великий дефіцит працівників у деяких галузях по всій країні.
фото із відкритих джерел

Дефіцит робочої сили є проблемою для економіки Швеції, тож країна шукає іноземців 

Швеція стикається з нестачею робочої сили у майже 40 професіях. Про це повідомляє SchengenNews.

Дефіцит робочої сили є проблемою для економіки країни, але він може стати чудовою можливістю для іноземців, які хочуть переїхати та працювати у Швеції. Сектори, які відчувають нестачу робочої сили такі: освіта, охорона здоров’я, ІТ, інженерія та будівництво, виробництво та машинобудування, кваліфіковані професії.

Відповідно до останнього звіту Європейського управління праці, деякі професії, які стикаються з дефіцитом у Швеції, такі:

  • Водії автобусів і трамваїв.
  • М’ясники, рибні магазини та відповідні виробники їжі.
  • Слюсарі та ремонтники автотранспорту.
  • Охоронці.
  • Надомні працівники особистого догляду.
  • Інспектори та детективи поліції.
  • Медичні секретарі.
  • Медичні та патологоанатомічні лаборанти.
  • Оператори сміттєспалювальних та водоочисних установок.
  • Техніки машинобудування.
  • Психологи.
  • Системні аналітики.
  • Вчителі з особливими потребами.
  • Вихователі ДНЗ.
  • Вчителі початкових класів.
  • Медичні працівники, не класифіковані в інших рубриках.
  • Фахівці з охорони довкілля та гігієни праці.
  • Стоматологи.
  • Професіонали акушерства.
  • Професіонали медсестер.
  • Лікарі загального профілю/спеціалісти.

На додаток до звіту EURES офіційні особи Швеції також підкреслили проблеми країни на ринку праці. Міністр праці Швеції Йохан Персон заявив, що деякі регіони країни «волають про персонал». Це означає, що іноземці, які займають будь-яку з найбільш затребуваних професій, можуть мати вищі шанси отримати роботу та робочу візу в Швеції.

Робота стала основною причиною для надання посвідки на проживання протягом перших 5 місяців 2024 року. Ще одним свідченням потреби Швеції в іноземних працівниках є нещодавнє зростання кількості виданих дозволів на роботу.

Статистика Міграційного агентства країни показує, що Швеція видала 11 760 дозволів на роботу в період з січня по травень 2024 року, що на 30% більше, ніж у ті ж місяці 2023 року. Крім того, працевлаштування стало найпоширенішою причиною для отримання посвідки на проживання протягом перших п’яти місяців 2024 року.

Найбільшу кількість дозволів на роботу було надано на посади, що вимагають поглибленої університетської компетенції та тих, що вимагають університетської освіти чи еквівалента. Значну кількість дозволів на роботу також було надано для професій, пов’язаних із обслуговуванням, доглядом, продажем, будівництвом та виробництвом.

Нагадаємо, уряд Швеції посилено працює над новими правилами, згідно з якими, українським біженцям не доведеться тягнути жалюгідне існування на 71 шведську крону на день (258,5 грн). 

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Теги: професії праця робота Швеція

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