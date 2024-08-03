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Буданов розкрив плани окупантів до кінця року

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Буданов розкрив плани окупантів до кінця року
Росія прагне вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей
фото з відкритих джерел

Керівник Головного управління розвідки розповів про наступ окупантів

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, які плани мають окупанти на Україну до кінця 2024 року. Своєю думкою він поділився в інтерв'ю ТСН.

«Завдання максимум – це отримати контроль над Україною будь-яким шляхом. Взагалі будь-яким. Завдання мінімум і воно ж поки що єдине – це вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей. Воно не змінювалося жодного разу», – сказав Буданов.

Раніше Буданов розповів, що робота над підготовкою до знищення Кримського мосту триває. Українські захисники можуть знищити його вже цього року. 

Нагадаємо, росіяни перекрили Керченський міст, бо бояться повтору ситуації, коли одна з  вантажівок чомусь вибухнула на мосту, відповідно роблять все для того, щоб максимально забезпечити безпеку на цьому об'єкті. Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Також керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що тимчасово окупований Крим можна відрізати від поповнення запасів і повернути під контроль України. 

Як повідомлялося, що російські окупанти намагаються захистити Кримський міст і стягнули до нього вісім барж.

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Теги: окупанти Міноборони Керченський міст Кримський міст робота Кирило Буданов наступ росіяни

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