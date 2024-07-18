Україна і ООН запускають платформу для українців, які хочуть повернутися з-за кордону

Україна і ООН оголосили про запуск платформи «Україна – це Дім»

Платформа допоможе людям отримати достовірну та актуальну інформацію з усіх питань, що стосуються повернення в Україну

Україна спільно з Управлінням верховного комісара ООН із біженців запускає платформу «Україна – це Дім», яка допоможе українцям, що хочуть повернутися з-за кордону. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

18 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із верховним комісаром ООН з питань біженців Філіппо Гранді. Кулеба «позитивно оцінив» роботу Управління верховного комісара ООН з питань біженців в Україні, у тому числі надання нового пакету допомоги для підготовки до зими.

За підсумками зустрічі очільник МЗС та верховний комісар ООН з питань біженців оголосили про запуск платформи «Україна – це Дім».

«Ця платформа допоможе людям отримати достовірну та актуальну інформацію з усіх питань, що стосуються повернення в Україну, побачити, які можливості та переваги, та зробити поінформований вибір», – зазначив Кулеба.

Міністр закордонних справ України також закликав Управління верховного комісара ООН з питань біженців до «рішучих кроків для захисту українських дітей, яких незаконно вивезли до Росії».

«Це необхідно, щоб не допустити їх усиновлення та забезпечити безпечне повернення в Україну», – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з міграції погодив рішення про виплату грошової допомоги українцям, які вирішать повернутися додому після війни.

До слова, три держави платитимуть українським біженцям гроші за те, що ті повернуться на Батьківщину. Зокрема виплати можна буде отримати у Ірландії, Швейцарії та Норвегії. Скільки платить людям Ірландія наразі невідомо, а от Швейцарія виплачує від 1000 до $4300, а Норвегія готова виплачувати по 1500 євро на особу.