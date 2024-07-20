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Рекрутинг у ЗСУ: Міноборони вразило кількістю жінок, які хочуть служити за контрактом

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Рекрутинг у ЗСУ: Міноборони вразило кількістю жінок, які хочуть служити за контрактом
До рекрутингових центрів часто звертаються дружини, матері або сестри, щоб дізнатись про вакансії для своїх чоловіків
фото з відкритих джерел

Із початку поточного року загалом до рекрутингових центрів звернулись понад 10 тисяч осіб

За підсумками роботи рекрутингових центрів за останні шість місяців, серед усіх громадян, які звернулися з наміром служити у ЗСУ за контрактом, від 17 до 20 відсотків жінок. Про це повідомив представник Міністерства оборони Олексій Бежевець.

«На сьогодні приблизно 17%, до 20% всіх людей, які залишаються після першого візиту і з ними далі відбувається робота, тобто йде підбір їм вакансій і допомога для потрапляння потім у свій підрозділ – це жінки. Це насправді класно, бо це показує великий потенціал власне жінок в армії», – зазначив Бежевець.

За словами військового, також є багато випадків, коли до рекрутингових центрів звертаються дружини, матері або сестри, щоб дізнатись про вакансії для своїх чоловіків.

«Є різні життєві ситуації. І це нормально. Ми так і пояснюємо людям: прийдіть, запитайте. Якщо треба, то хоч 10 разів приходьте, дзвоніть. Ми створюємо систему для вас, щоб ви визначились і потрапили в обраний підрозділ», – підкреслив спікер.

За статистикою Міноборони, з початку поточного року загалом до рекрутингових центрів звернулись понад 10 тисяч осіб. До того ж спостерігається динаміка збільшення кількості людей, які саме рекрутуються, тобто йдуть служити у військо як добровольці.

«Загалом ми бачимо, що інформаційний вплив є, і все більше і більше людей знають, що така можливість є і звертаються або безпосередньо до військових частин, або до рекрутингових центрів, або до мобільних рекрутингових груп. На сьогодні приблизно третина всіх людей, які  долучаються до сил оборони, це добровольці. Тобто це люди, які добровільно прийшли, знайшли собі посаду, вступили в комунікацію з військовим підрозділом, рекрутувалися і служать», – пояснив Бежевець.

Раніше Міноборони пояснило, чи можна після отримання повістки замість ТЦК піти до рекрутингового центру. 

Нагадаємо, за допомогою Реєстру «Оберіг» буде зроблена «вибірка» тих людей, що найбільше підходять за віком чи фахом, а потім їх викликатимуть у ТЦК повістками.

До слова, близько 1,2 млн українців вдасться забронювати для забезпечення військових потреб.

Як повідомлялося, у мобільному застосунку і вебпорталі «Дія» будуть відображатися штрафи за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних лише тоді, коли людина не сплатить штраф вчасно.

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Теги: Міноборони добровольці робота

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