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Працевлаштування ветеранів на держслужбу: в Україні стартував проєкт е-Карта вакансій

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Працевлаштування ветеранів на держслужбу: в Україні стартував проєкт е-Карта вакансій
Користувачі е-Карти можуть обрати для себе вакансії у різних регіонах країни
фото з відкритих джерел

Наразі на е-Карті розміщено 170 вакансій, які оновлюються щогодини

Мінветеранів запускає проєкт з працевлаштування ветеранів та ветеранок на держслужбі – е-Карту вакансій. Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Е-Карта вакансій уже доступна на вебплатформі е-Ветеран. Сервіс візуалізує інформацію про вакансії державних органів, органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій по всій Україні.

«Користувачі можуть обрати для себе вакансії у різних регіонах країни, а також отримати детальну інформацію про функціональні обов’язки, вимоги до кандидатів, рівень заробітної плати та контакти для зворотного зв’язку, перейшовши до вкладки «Таблиця»», – зазначає Мінветеранів.

Наразі на е-Карті розміщено 170 вакансій, які оновлюються щогодини.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів затвердив механізм використання бюджетних коштів на професійну адаптацію ветеранів війни, членів їхніх сімей та сімей загиблих захисників, визначивши пріоритетність окремих категорій та виділивши на цю програму 71 мільйон гривень у 2024 році.

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Теги: робота Україна ветеран Міністерство у справах ветеранів Держслужба праці

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