Такого не було останні десятиліття: Польща фіксує радикальні зміни на ринку праці

Рівень безробіття у Польщі став найменшим за 34 роки

У Польщі кількість безробітних упала до мінімуму 1990 року. Про це пише Wpost, посилаючись на дані Центрального статистичного управління (GUS).

Так, у Польщі значно скоротився рівень безробіття. Так мало людей без роботи, як зараз, у країні не було вже понад 30 років. Повний робочий день працюють 16 млн людей.

За даними дослідження, кількість офіційних безробітних у Польщі скоротилася у червні до 762 200 осіб, що є найнижчим показником за останні два десятиліття.

«У GUS повідомили, що минулого місяця кількість безробітних, зареєстрованих у службах зайнятості, становила 762,2 тис. проти 776,6 тис. осіб. осіб на місяць раніше. Востаннє менше безробітних було зареєстровано в бюро зайнятості наприкінці липня 1990 року (699 тис.)», – йдеться у публікації. Найнижчий рівень безробіття зафіксовано у Великопольському воєводстві (2,9%), а найвищий у Підкарпатському (8,2%).

Таким чином рівень безробіття скоротився до 4,9%. Подібний низький показник фіксувався у сучасній історії Польщі двічі: у 1990 році та у липні 2022 року, коли польський ринок праці почали займати біженці з України.

Виходячи з даних GUS, у Польщі працюють 17,1 млн людей, з них 16 млн – на повній зайнятості.

Євростат уже кілька місяців надає оптимістичні дані щодо безробіття в Польщі. Європейська статистика показує, що рівень безробіття у Польщі становить лише 3%, і це другий найнижчий показник серед країн Євросоюзу. А ось найнижче безробіття в Чехії – 2,7%. Середній показник ЄС становить 6%, а в зоні євро – 6,4%. Тим часом найвищий рівень безробіття в червні був зафіксований в Іспанії (11,7%) та Греції (10,6%).

Нагадаємо, у майбутньому потреба іноземних працівників у Польщі зростатиме через скорочення кількості працездатних громадян. Кількість іноземних робітників, зареєстрованих у Системі соціального страхування (ZUS), за останні десять років значно зросла. Особливо швидко збільшується кількість громадян із країн, які не входять до Євросоюзу. У цій групі не лише українці, білоруси та представники Кавказу, але також вихідці з Південно-Східної Азії, Африки та Південної Америки.