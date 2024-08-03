Як правильно отримати оплачувану відпустку в Польщі: усі тонкощі

Тривалість трудової відпустки безпосередньо залежить від стажу роботи працівника.

Відповідно до чинного польського законодавства, кожен працівник має законне право на відпустку. Хто може розраховувати на відпустку в Польщі, від чого залежить її тривалість і як розрахувати відпустку? Про це пише Most.

Тривалість відпустки

Щорічну безперервну оплачувану відпустку (urlop wypoczynkowy) у Польщі можуть зараховувати лише ті, хто виконує роботу на підставі трудового договору (umowa o practu). Ті, хто працює за трудовим договором (umowa zlecenie) або договором найму (umowa o dzieło), не мають такої соціальної гарантії, якщо це прямо не зазначено в контракті.

Тривалість трудової відпустки безпосередньо залежить від стажу роботи працівника. Так, працівник із загальним стажем менше ніж 10 років може розраховувати на 20 днів відпустки на рік, а зі стажем понад 10 років – на 26 днів. Якщо працівник працює неповний робочий день, тривалість відпустки скорочується вдвічі.

Окрім фактично відпрацьованого часу, до стажу зараховуються періоди завершеної освіти (ст. 155 Кодексу законів про працю Польщі):

початкова або еквівалентна професійна школа – три роки;

середнє професійно-технічне училище – п'ять років;

середній професійно-технічний навчальний заклад для випускників основного професійно-технічного навчального закладу – п'ять років;

загальноосвітня середня школа – чотири роки;

поліцейська школа – шість років;

університет – вісім років.

Як правило, відпустка в Польщі має тривати безперервно, але її можна розділити за згодою сторін. При цьому хоча б одна частина відпустки має тривати не менше 14 календарних днів поспіль.

Для оформлення оплачуваної відпустки працівнику достатньо заявити роботодавцю про своє бажання та написати заяву. Але, як правило, у великих компаніях дати відпустки узгоджуються з роботодавцями заздалегідь, тому на початку року кожен співробітник знає, коли він піде у відпустку.

Яка відпустка оплачується в перший рік роботи?

Працівник має право на повну відпустку після першого місяця роботи, але на 20 або 26 днів відпустки він зможе розраховувати лише з початку року, наступного за роком набуття права на відпустку. Такий працівник має право на 1/12 повної суми відпустки за кожен повністю відпрацьований місяць. 1/12 20 днів становить 1,66 дня або 1 день 5 годин 20 хвилин. Так, якщо працівник пропрацював два місяці, він може розраховувати на три дні відпустки, п'ять місяців – на вісім днів відпустки, вісім місяців – на 13 днів відпустки.

Як розрахувати відпускні за трудовим договором

Відповідно до Кодексу законів про працю Польщі, під час відпустки роботодавець зобов’язаний виплачувати працівникові винагороду в розмірі, який би працівник отримав, якби працював у цей період. Якщо у працівника фіксований оклад, він отримує рівну йому суму. Якщо є змінні виплати, наприклад, надбавки або премії, то вони враховуються виходячи із середньої заробітної плати за останні три місяці перед відпусткою.

Наприклад, за восьмигодинний робочий день працівник отримує зарплату в розмірі 5 тисяч злотих, а за останні три місяці він отримав премію на загальну суму 1300 злотих. Він йде у відпустку на 20 днів.

За три місяці працівник отримав 15 000 злотих основної зарплати, 1300 злотих бонусів і загалом відпрацював 520 годин. Для розрахунку суми відпускних потрібно: 15 тис. / 520 годин + 1300 / 520 годин = 31,34 злотих/година.

20 днів відпустки – 160 годин, відповідно сума відпустки 5014,40 злотих. Відпускні виплачуються, як правило, у день виплати зарплати.

Компенсація та використання минулорічної відпустки

Відповідно до польського трудового законодавства, кожен працівник має право на відпустку, і роботодавець не має права її не надати. Якщо так сталося, що працівник з тих чи інших причин не зміг піти у відпустку, він може використати дні відпустки минулого року до 30 вересня наступного року. Якщо цього не зробити, то відпустка «прогорить», а компенсації за це працівник не отримає.

Якщо роботодавець будь-яким чином перешкоджає реалізації права працівника на відпустку, то він грубо порушує право працівника. У цьому випадку ви можете подати скаргу до районної інспекції праці за місцем проживання або остання може звернутися до суду. Якщо питання буде вирішено на користь працівника, роботодавець може бути оштрафований на суму до 30 тис. злотих.

Грошова компенсація за невикористану відпустку надається працівнику тільки при звільненні . Як альтернативний варіант роботодавець може запропонувати не виплачувати грошову компенсацію, а використати відпустку в тому обсязі, в якому вона надається.

Відпустка на вимогу

Працівник може вимагати від роботодавця оплачуваної відпустки тривалістю до чотирьох днів за рахунок наступної відпустки, яка надається йому в кожному календарному році. Щоб така відпустка не вважалася прогулом, працівник повинен не пізніше бажаного дня початку такої відпустки подати заяву та отримати погодження з роботодавцем. Дні відпустки за вимогою оплачуються за тим же принципом, що і звичайна оплачувана відпустка.

До слова, для того, щоб працювати у Польщі легально та з дотриманням усіх правил, важливо знати основні положення польського трудового законодавства та права, які має працівник. Для українців, які планують працювати у Польщі, необхідно отримати дозвіл на роботу (zezwolenie na pracę). Виняток становлять власники Карти поляка, студенти польських вищих навчальних закладів, а також ті, хто має дозвіл на постійне проживання або перебуває у Польщі на підставі гуманітарних причин.