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Сі Цзіньпін пояснив, чого взявся за освоєння Антарктики

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Сі Цзіньпін пояснив, чого взявся за освоєння Антарктики
Нова станція «Циньлін» в Антарктиді
фото: Xinhua

 Голова КНР Сі Цзіньпін відкрив нову антарктичну станцію «Циньлін»

Китай відкрив п'яту антарктичну дослідницьку станцію. Освоєння та захист полярних регіонів сприятиме розвитку всього людства. Про це, виступаючи з нагоди введення в експлуатацію китайської станції «Циньлін» в Антарктиді, заявив голова КНР Сі Цзіньпін. Про це пише Xinhua.

«Захист та експлуатація полярних регіонів дозволять зробити новий, ще більш значний внесок на благо людства, стимулювати формування людської спільноти з єдиною долею», - сказав китайський лідер. Раніше повідомлялося, що китайські фахівці розпочали експлуатацію антарктичної станції «Циньлін», розташованої в районі моря Росса.

За даними Інституту полярних досліджень Китаю, який відповідав за будівництво, дослідницький центр на острові Невиразне в затоці Терра-Нова може вмістити 80 осіб влітку і 30 взимку. Станція має площу 5244 квадратних метри та зовнішню форму, що нагадує сузір’я Південного Хреста, це унікальний проект на честь Чжен Хе, легендарного адмірала, моряка та дипломата династії Мін (1368-1644), йдеться в повідомленні. Усі його великі компоненти були виготовлені в Китаї з уже змонтованим внутрішнім обладнанням, а потім перевезені на острів для складання. Інженери використовували для виготовлення станції легкі високоміцні матеріали, завдяки чому вона витримує низькі температури до -6 C і корозійне середовище на острові. Будівництво почалося в грудні і було здійснено учасниками 40-ї антарктичної експедиції Китаю, яка вирушила з Шанхаю до Антарктиди на початку листопада.

Ця станція п'ята за рахунком. Крім неї Китай в Антарктиді має в своєму розпорядженні ще чотири станції  – «Чанчен» (створена в 1985 році), «Чжуншань» (функціонує з 1989 року), «Куньлунь» (2009) і «Тайшань» (2014).

Раніше стало відомо, що довгостроковим стратегічним пріоритетом для Китаю є утвердження себе як законної, впливової та зацікавленої сторони з постійною присутністю та доступом для ведення різної діяльності в Арктиці та Антарктиці. Про це йдеться у новій статті відомого аналітика Камілли Соренсен.

У стратегічних міркуваннях і планах Китаю полярні регіони разом із морським дном і космічним простором класифікуються як «стратегічні простори» або «нові стратегічні кордони», – зазначає Камілла Соренсен. 

Сьогодні Китай має чотири дослідницькі станції в Антарктиці, а у квітні 2023 року відновив будівництво п'ятої під час своєї 39-ї антарктичної експедиції. Китай має станцію на Шпіцбергені з 2004 року та невеликий дослідницький центр в Ісландії з 2018 року.Тому можливість проведення китайських дослідницьких експедицій та іншої діяльності в полярних регіонах також цінується як спосіб просування та підвищення загального рівня інновацій і технологій у Китаї, що є ключовим пріоритетом у національній стратегії розвитку. Розроблені знання та технології мають паралельно цивільне та військове застосування. А, отже, також відіграють роль у стратегії Пекіна розвивати армію світового класу.

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Теги: телебачення Китай будівництво технології Арктика Сі Цзіньпін

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