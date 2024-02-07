Сі Цзіньпін пояснив, чого взявся за освоєння Антарктики

Голова КНР Сі Цзіньпін відкрив нову антарктичну станцію «Циньлін»





Китай відкрив п'яту антарктичну дослідницьку станцію. Освоєння та захист полярних регіонів сприятиме розвитку всього людства. Про це, виступаючи з нагоди введення в експлуатацію китайської станції «Циньлін» в Антарктиді, заявив голова КНР Сі Цзіньпін. Про це пише Xinhua.

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«Захист та експлуатація полярних регіонів дозволять зробити новий, ще більш значний внесок на благо людства, стимулювати формування людської спільноти з єдиною долею», - сказав китайський лідер. Раніше повідомлялося, що китайські фахівці розпочали експлуатацію антарктичної станції «Циньлін», розташованої в районі моря Росса.

За даними Інституту полярних досліджень Китаю, який відповідав за будівництво, дослідницький центр на острові Невиразне в затоці Терра-Нова може вмістити 80 осіб влітку і 30 взимку. Станція має площу 5244 квадратних метри та зовнішню форму, що нагадує сузір’я Південного Хреста, це унікальний проект на честь Чжен Хе, легендарного адмірала, моряка та дипломата династії Мін (1368-1644), йдеться в повідомленні. Усі його великі компоненти були виготовлені в Китаї з уже змонтованим внутрішнім обладнанням, а потім перевезені на острів для складання. Інженери використовували для виготовлення станції легкі високоміцні матеріали, завдяки чому вона витримує низькі температури до -6 C і корозійне середовище на острові. Будівництво почалося в грудні і було здійснено учасниками 40-ї антарктичної експедиції Китаю, яка вирушила з Шанхаю до Антарктиди на початку листопада.

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Ця станція п'ята за рахунком. Крім неї Китай в Антарктиді має в своєму розпорядженні ще чотири станції – «Чанчен» (створена в 1985 році), «Чжуншань» (функціонує з 1989 року), «Куньлунь» (2009) і «Тайшань» (2014).

Раніше стало відомо, що довгостроковим стратегічним пріоритетом для Китаю є утвердження себе як законної, впливової та зацікавленої сторони з постійною присутністю та доступом для ведення різної діяльності в Арктиці та Антарктиці. Про це йдеться у новій статті відомого аналітика Камілли Соренсен.

У стратегічних міркуваннях і планах Китаю полярні регіони разом із морським дном і космічним простором класифікуються як «стратегічні простори» або «нові стратегічні кордони», – зазначає Камілла Соренсен.

Сьогодні Китай має чотири дослідницькі станції в Антарктиці, а у квітні 2023 року відновив будівництво п'ятої під час своєї 39-ї антарктичної експедиції. Китай має станцію на Шпіцбергені з 2004 року та невеликий дослідницький центр в Ісландії з 2018 року.Тому можливість проведення китайських дослідницьких експедицій та іншої діяльності в полярних регіонах також цінується як спосіб просування та підвищення загального рівня інновацій і технологій у Китаї, що є ключовим пріоритетом у національній стратегії розвитку. Розроблені знання та технології мають паралельно цивільне та військове застосування. А, отже, також відіграють роль у стратегії Пекіна розвивати армію світового класу.