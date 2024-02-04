Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Програш у повітрі – це поразка». Виробник назвав найскладніші цілі для РЕБ

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Програш у повітрі – це поразка». Виробник назвав найскладніші цілі для РЕБ
Високомобільний комплекс РЕБ «Полонез», який полює на ворожі БПЛА, здатний швидко з’являтися на потрібній ділянці фронту
фото: Укрспецтехніка

«Щойно ви перемагаєте у повітрі, країна, яка програла, перетворюється на країну з армією 18-19 століття з мушкетами проти килимових бомбардувань», – експерт

Під час останніх російських атак на Україну Повітряні сили почали виділяти засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) як фактор впливу на маршрут ворожих ракет. Ярослав Калінін, директор компанії «Інфозахист» – приватного виробника систем радіотехнічної розвідки, в інтерв'ю «Главкому» розповів, з якими цілями найскладніше боротися засобами РЕБ.

За словами експерта, ворожий радіолокатор – надскладна ціль для РЕБ. Росія ще до повномасшабного вторгнення не припиняла ні на мить гонку озброєнь, вкладалася у технології захисту та атаки.

«Якщо у вас відмовить радіолокатор, ваш крейсер «Москва», чи літаки СУ-34 та А-50 не будуть бачити загрози, яка їх от-от знищить. Якщо ви вивчаєте радіолокатор, обманюєте та знищуєте його, то перемагаєте у повітрі. А щойно ви перемагаєте у повітрі, країна, яка програла, перетворюється на країну з армією 18-19 століття з мушкетами проти килимових бомбардувань. Програш у повітрі – це стратегічна поразка», – наголошує директор підприємства.

Ярослав Калінін акцентує, що завдяки Повітряним силам і Силам оборони, Україна у 2022 році не програла цю війну. Засоби РЕБ – пріоритетна ціль у знищенні для ворога, так як без них ракети би влучали точніше, безпілотники би давали просто повну ситуаційну обізнаність ворогу.

«Уявіть: Ту-95 не просто злетів з аеродрому «Оленья» і чимось там відстрілявся, а не зникає з повітря і ваші міста – під десятками тисяч тонн звичайних фугасних авіабомб (ФАБів). Ви бачили, яка воронка від вибуху звичайної ФАБ-250? Це просто нищівна, розміром з приватний будинок воронка, у якій можна пару танків сховати. Ми би не витримали далі, якби ми програли повітря», – підкреслює експерт.

На думку Калініна, засоби радіоелектронної боротьби не менш важливі, ніж «Патріоти», так як не дають ворожій артилерії працювати на повну потужність, і допомагають українським силам «не програти повітря».

Раніше повідомлялося, що таке РЕБ і чому про нього тепер мріють міста і села.

Валерій Залужний у статті для журналу The Economist назвав РЕБ одним з пріоритетів для перемоги України поряд з пануванням в небі і подоланням мінних полів.

Нагадаємо, Україна розробила окопний РЕБ, який глушить російські дрони.

Читайте також: Крутіше за F-16. Виробник засобів РЕБ – про критичну технологію перемоги
Теги: технології ворог Москва озброєння повітря будинок росія РЕБ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Виробники напівпровідників та інтегральних схем заявляють, що повністю дотримуються санкційних вимог
Росія торік придбала західних чипів на понад $1 млрд – Bloomberg
25 сiчня, 20:35
Збої в роботі інтернету зафіксовано в Москві, Санкт-Петербурзі, Краснодарському краї, Башкортостані та Костромській області
У Росії стався масштабний збій у роботі інтернету
30 сiчня, 19:48
Україна та Велика Британія уклали безпрецедентну безпекову угоду
«Сигнал Путіну»: що пишуть західні ЗМІ про візит Сунака до Києва
13 сiчня, 14:29
ЗСУ пояснили, чому російські десантники відмовляються іти в штурм на Херсонщині
ЗСУ пояснили, чому російські десантники відмовляються іти в штурм на Херсонщині
12 сiчня, 08:17
РФ запустила шість ракет Х-47М2 «Кинджал» з шести літаків МіГ-31К
Масована ракетна атака: Повітряні сили повідомили деталі ранкового удару
13 сiчня, 10:57
Момент влучання в термінал морського порту в Ленінградській області РФ
Нічний удар по терміналу морського порту в РФ: з’явилися подробиці
21 сiчня, 12:15
Росіяни не показали поля, усіяні трупами і рештками, заявив Буданов
Буданов прокоментував прокоментував падіння російського Іл-76
27 сiчня, 19:02
Судноплавні шляхи та китайські дослідницькі станції в Арктичному регіоні
Китай будує новий трансполярний морський шлях, щоб втерти носа Росії
30 сiчня, 08:00
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали більше 22 населених пунктів Харківщини
Київщина і Черкащина після атаки дронів, на Донеччині пошкоджено газопровід: ситуація в регіонах
30 сiчня, 09:35

Політика

Виробник пояснив вплив засобів РЕБ на здоров’я
Виробник пояснив вплив засобів РЕБ на здоров’я
Міністр у справах ветеранів Лапутіна подала у відставку
Міністр у справах ветеранів Лапутіна подала у відставку
Як зросло за рік виробництво дронів: відповідь Мінцифри
Як зросло за рік виробництво дронів: відповідь Мінцифри
До Києва прибув глава МЗС Португалії Кравіньо (відео)
До Києва прибув глава МЗС Португалії Кравіньо (відео)
Нардепи вимагають від Міноборони пояснень щодо повісток через електронний кабінет
Нардепи вимагають від Міноборони пояснень щодо повісток через електронний кабінет
Велике інтерв’ю Володимира Зеленського для італійського телеканалу Rai1: повний текст
Велике інтерв’ю Володимира Зеленського для італійського телеканалу Rai1: повний текст

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Чи поглине ПЦУ Московську церкву в Україні? Відомий архімандрит дав прогноз
11K
Жителька Сумщини здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо «народилась у СРСР» і не хотіла до ЄС
5600
Ветеран АТО вказав на проблему окупантів, яку в РФ приховують
5272
Посол Маркарова прокоментувала ситуацію з розглядом допомоги Україні в США
4475
Освітяни б'ють на сполох: німецькі школярі розучилися писати
4431
Хто замінить Залужного? Безугла сформувала список кандидатів

Новини

Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Сьогодні, 13:10
Хмарно, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 5 лютого
Сьогодні, 05:50
День ерудита. Які свята відзначаємо 5 лютого
Сьогодні, 00:50
У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 4 лютого
Вчора, 06:30
Міжнародний день людського братерства. Які свята відзначаємо 4 лютого
Вчора, 00:20
Новий проєкт мобілізації. Тимошенко б'є на сполох
3 лютого, 17:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua