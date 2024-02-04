«Програш у повітрі – це поразка». Виробник назвав найскладніші цілі для РЕБ

«Щойно ви перемагаєте у повітрі, країна, яка програла, перетворюється на країну з армією 18-19 століття з мушкетами проти килимових бомбардувань», – експерт

Під час останніх російських атак на Україну Повітряні сили почали виділяти засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) як фактор впливу на маршрут ворожих ракет. Ярослав Калінін, директор компанії «Інфозахист» – приватного виробника систем радіотехнічної розвідки, в інтерв'ю «Главкому» розповів, з якими цілями найскладніше боротися засобами РЕБ.

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За словами експерта, ворожий радіолокатор – надскладна ціль для РЕБ. Росія ще до повномасшабного вторгнення не припиняла ні на мить гонку озброєнь, вкладалася у технології захисту та атаки.

«Якщо у вас відмовить радіолокатор, ваш крейсер «Москва», чи літаки СУ-34 та А-50 не будуть бачити загрози, яка їх от-от знищить. Якщо ви вивчаєте радіолокатор, обманюєте та знищуєте його, то перемагаєте у повітрі. А щойно ви перемагаєте у повітрі, країна, яка програла, перетворюється на країну з армією 18-19 століття з мушкетами проти килимових бомбардувань. Програш у повітрі – це стратегічна поразка», – наголошує директор підприємства.

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Ярослав Калінін акцентує, що завдяки Повітряним силам і Силам оборони, Україна у 2022 році не програла цю війну. Засоби РЕБ – пріоритетна ціль у знищенні для ворога, так як без них ракети би влучали точніше, безпілотники би давали просто повну ситуаційну обізнаність ворогу.

«Уявіть: Ту-95 не просто злетів з аеродрому «Оленья» і чимось там відстрілявся, а не зникає з повітря і ваші міста – під десятками тисяч тонн звичайних фугасних авіабомб (ФАБів). Ви бачили, яка воронка від вибуху звичайної ФАБ-250? Це просто нищівна, розміром з приватний будинок воронка, у якій можна пару танків сховати. Ми би не витримали далі, якби ми програли повітря», – підкреслює експерт.

На думку Калініна, засоби радіоелектронної боротьби не менш важливі, ніж «Патріоти», так як не дають ворожій артилерії працювати на повну потужність, і допомагають українським силам «не програти повітря».

Раніше повідомлялося, що таке РЕБ і чому про нього тепер мріють міста і села.

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Валерій Залужний у статті для журналу The Economist назвав РЕБ одним з пріоритетів для перемоги України поряд з пануванням в небі і подоланням мінних полів.

Нагадаємо, Україна розробила окопний РЕБ, який глушить російські дрони.