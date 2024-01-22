Зсув ґрунту у Китаї: понад 40 людей опинилися під землею

Зсув в Китаї мав катастрофічні наслідки

Понад 40 людей накрило зсувом ґрунту в провінції Юньнань, розташованої на південному заході Китаю, передає Центральне телебачення Китаю. Під землею було кілька сіл.

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За попередніми даними, під землею опинилися 47 осіб з 18 домогосподарств, уточнили журналісти. Для проведення пошуково-рятувальних робіт задіяно понад 200 рятувальників. Понад 200 людей було евакуйовано із зони лиха.

У селі Ляншуй округу Чженсьонг міста Чжаотун провінції Юньнань стався потужний зсув ґрунту

Державне інформаційне агентство повідомило, що стихійне лихо сталося незадовго до 6 години ранку (за місцевим часом) у селі Ляншуй, що неподалік міста Танфан у провінції Чженьсюн. Влада повідомила, що рятувальники намагаються знайти жертв у 18 окремих будинках. Сіньхуа показала кадри, на яких чоловіки в помаранчевих комбінезонах і касках пробираються крізь купи бетонних блоків і сталевих дротів. Як пише видання, рятувальні роботи ускладнює сніг, що не припиняється у провінції уже декілька днів.

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Влада заявила, що близько 500 людей евакуювали. Зсуви – поширене явище в Юньнані, віддаленому регіоні Китаю, де круті гірські хребти піднімаються до Гімалайського плато, зазначає Сіньхуа.

Раніше державне метеорологічне агентство Південної Кореї заявило про землетрус у районі ядерного полігону у КНДР. Магнітуда підземних поштовхів склала 2,4, їх зафіксували за 41 км на північний захід від повіту Кільджу в північнокорейській провінції Хамген-Пукто. Епіцентр залягав на глибині близько 20 км. Згідно з представленими даними, землетрус, найімовірніше, мав природний характер.

Також у Японії стався землетрус магнітудою 6,0. Поштовхи зареєстрували у префектурі Ніігата в районі острова Садо. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км під водою, про загрозу цунамі не оголошувалося. Поруч розташований півострів Ното, що належить префектурі Ісікава, який постраждав від потужного землетрусу на початку січня.