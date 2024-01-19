Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія готує інформаційні операції, щоб налаштувати Європу проти України на виборах-2024

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія готує інформаційні операції, щоб налаштувати Європу проти України на виборах-2024
фото з відкритих джерел

У 2024 році десятки країн світу обиратимуть нових лідерів

Росія готує інформаційні операції з метою впливу на громадську думку проти України напередодні виборів у країнах Європи в 2024 році. Про це заявив керівник відділу з дезінформації Держдепартаменту США Джеймі Рубін, повідомляє Reuters.

У 2024 році десятки країн світу обиратимуть нових лідерів. Зокрема, очікуються загальні вибори у Великій Британії, Австрії та Грузії, а також вибори до Європейського парламенту в червні.

Росія і Китай працюють по всьому світу, щоб видати державну пропаганду за незалежну журналістику, приховуючи її справжнє джерело.

«Росія сподівається, що кількість виборів у Європі цього року може змінити те, що було чудовою коаліцією та дисциплінованою опозицією її війні. Ми віримо, що росіяни будуть проводити інформаційні операції по всій Європі, щоб спробувати змінити думку про Україну під час цього виборчого сезону», – сказав Джеймі Рубін.

Центр глобальної взаємодії, якому доручено викривати іноземні кампанії з дезінформації, минулого року заявив, що виявив поширення Росією пропаганди та дезінформації у місцевих ЗМІ в країнах Латинської Америки. Росія назвала ці звинувачення необґрунтованими.

У розсекреченій оцінці розвідки, надісланій понад 100 урядам країн світу у 2023 році зазначається, що Москва використовує шпигунів, соціальні мережі та російські державні ЗМІ, щоб підірвати віру суспільства у чесність демократичних виборів.

Як повідомлялося, влада Естонії шукає спосіб заборонити громадянам Росії та Білорусі брати участь у голосуванні на території країни. 
 
 
 

Теги: росіяни Москва влада соціальні мережі Китай вибори росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«ЯГОМИК» більше немає. Російський музей позбувся незвичної абревіатури
«ЯГОМИК» більше немає. Російський музей позбувся незвичної абревіатури
27 грудня, 2023, 09:38
У січні 2022 року в Казахстані Джамалов розкритикував введення російських військ у країну і назвав це окупацією
Росія відкрила кримінальну справу проти глави казахської громади в Москві
3 сiчня, 15:42
Під час останнього обстрілу Києва сили ППО України знищили десять «кинджалів»
Воєнний експерт порахував, скільки «кинджалів» лишилося у росіян
5 сiчня, 17:00
Масив переданої для ГУР інформації містить документацію на 194 номенклатурні одиниці
Україна отримала сотню гігабайтів секретних даних РФ вартістю $1,5 млрд
8 сiчня, 19:44
У ISW переконані, що заяви Кирила контрастують з останніми спробами Путіна представити себе як центристську фігуру
Аналітики ISW заявили про розкол між Путіним і патріархом Кирилом
21 грудня, 2023, 09:41
Українці не виїжджають із небезпечних регіонів через брак грошей
Чому люди не евакуюються з прифронтових регіонів: волонтерка назвала вагому причину
6 сiчня, 22:49
Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу», поширив у соцмережі фейк про нібито побиття чоловіка працівниками ТЦК
Нардеп поширив фейк про вбивство чоловіка у військкоматі і допоміг російській пропаганді
7 сiчня, 16:41
Володимир Путін
НАТО готується до війни з Росією – Bild
15 сiчня, 03:30
Стефанчук наголосив, що рішення про непроведення виборів під час війни було консенсусно ухвалене з представниками всіх гілок влади
Вибори під час воєнного стану: Стефанчук розставив крапки над «і»
17 сiчня, 13:50

Політика

Росія глушить GPS у Польщі та балтійському регіоні – ISW
Росія глушить GPS у Польщі та балтійському регіоні – ISW
Росія готує інформаційні операції, щоб налаштувати Європу проти України на виборах-2024
Росія готує інформаційні операції, щоб налаштувати Європу проти України на виборах-2024
Кулеба пояснив, як можна використати заморожені активи РФ
Кулеба пояснив, як можна використати заморожені активи РФ
Посол в ЄС назвав варіанти обходу вето Угорщини на €50 млрд для України
Посол в ЄС назвав варіанти обходу вето Угорщини на €50 млрд для України
Лідер Сенату США: допомога для України стане наступною ціллю після тимчасового бюджету
Лідер Сенату США: допомога для України стане наступною ціллю після тимчасового бюджету
Байден після зустрічі з членами Конгресу зробив заяву щодо допомоги Україні
Байден після зустрічі з членами Конгресу зробив заяву щодо допомоги Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Полонений сомалієць назвав країни, найманці з яких воюють на боці Росії (відео)
50K
Цінитель самокатів експрем’єр Гончарук отримав нову посаду і відразу пересів на Tesla
35K
У Севастополі затонув сторожовий корабель росіян
27K
Де перебуває Кучма під час війни? Прессекретарка експрезидента внесла ясність
26K
Українські безпілотники влучили по нафтобазі в Санкт-Петербурзі – джерела
15K
Командувач ЗСУ повідомив, чи є загроза прориву кордону ворогом на півночі країни

Новини

Сильний вітер та опади: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 06:13
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Ворог припинив штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:19
Сильні пориви вітру та мокрий сніг: прогноз погоди на 18 січня
Вчора, 06:13
18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:22
Окупанти припинили штурми на одному з гарячих напрямків: яка ситуація на фронті
17 сiчня, 07:17

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua