Росія готує інформаційні операції, щоб налаштувати Європу проти України на виборах-2024

У 2024 році десятки країн світу обиратимуть нових лідерів

Росія готує інформаційні операції з метою впливу на громадську думку проти України напередодні виборів у країнах Європи в 2024 році. Про це заявив керівник відділу з дезінформації Держдепартаменту США Джеймі Рубін, повідомляє Reuters.

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У 2024 році десятки країн світу обиратимуть нових лідерів. Зокрема, очікуються загальні вибори у Великій Британії, Австрії та Грузії, а також вибори до Європейського парламенту в червні.

Росія і Китай працюють по всьому світу, щоб видати державну пропаганду за незалежну журналістику, приховуючи її справжнє джерело.

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«Росія сподівається, що кількість виборів у Європі цього року може змінити те, що було чудовою коаліцією та дисциплінованою опозицією її війні. Ми віримо, що росіяни будуть проводити інформаційні операції по всій Європі, щоб спробувати змінити думку про Україну під час цього виборчого сезону», – сказав Джеймі Рубін.

Центр глобальної взаємодії, якому доручено викривати іноземні кампанії з дезінформації, минулого року заявив, що виявив поширення Росією пропаганди та дезінформації у місцевих ЗМІ в країнах Латинської Америки. Росія назвала ці звинувачення необґрунтованими.

У розсекреченій оцінці розвідки, надісланій понад 100 урядам країн світу у 2023 році зазначається, що Москва використовує шпигунів, соціальні мережі та російські державні ЗМІ, щоб підірвати віру суспільства у чесність демократичних виборів.

Як повідомлялося, влада Естонії шукає спосіб заборонити громадянам Росії та Білорусі брати участь у голосуванні на території країни.





