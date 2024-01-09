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Volkswagen починає застосовувати штучний інтелект у своїх автівках

Катерина Іванова
glavcom.ua
Volkswagen починає застосовувати штучний інтелект у своїх автівках
фото: Volkswagen

На кількох серійних моделях автомобілей з’явиться чат-бот ChatGPT, який працюватиме з голосовим помічником

Під час виставки споживчої електроніки CES-2024 німецький автовиробник оголосив, що вже в другому кварталі 2024 року такі моделі як Tiguan, Passat, Golf будуть мати чат-бот ChatGPT, який працюватиме з голосовим помічником IDA. Нову функцію запровадять і на електромобілях лінійки ID – ID.3, ID.4, ID.5 та ID.7.

Голосовий помічник, який допомагає керувати системою і кліматичною установкою, є в автомобілях Volkswagen і зараз. Проте ChatGPT покликаний збагатити його мову, розширити можливості та зробити взаємодію з асистентом більш природною. Наприклад, за допомогою штучного інтелекту водії та пасажири зможуть контролювати температуру в салоні й прокладати маршрути до потрібних місць. Система визначатиме, хто зробив запит – водій чи пасажир, і регулюватиме температуру лише для цієї зони.

У компанії наголосили, що штучний інтелект не матиме доступу до даних автомобіля, а запитання та відповіді одразу видаляються, щоб забезпечити захист особистої інформації. 

Volkswagen не першим впровадив ChatGPT серед автовиробників, однак він першим зробив цю функцію стандартною в сегменті компактних автомобілів. Минулого року ChatGPT став доступний для моделей Mercedes-Benz у США – доступ до мовної моделі реалізовано через службу Microsoft Azure OpenAI. 

Нагадаємо, що вчені створили штучний інтелект, що вміє читати думки людей. Науковці створили технологію DeWave, яка може перетворювати людські думки на текст.

Також повідомляється, що Microsoft пообіцяв користувачам додати нову кнопку на клавіатурі. Нові клавіатури Microsoft будуть мати клавішу Copilot для запуску ШІ-помічника.

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Теги: Китай водій автомобіль штучний інтелект Mercedes робототехніка вчені

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