Кінець епохи Nokia. Компанія HMD Global планує ребрендинг

HMD Global планує оновити свою продуктову лінійку, залишивши бренд Nokia для більш простих мобільних телефонів

Відомий бренд Nokia переживає чергову трансформацію. Виробник Human Mobile Devices (HMD Global) відмовляється від славетної Nokia для своїх смартфонів. Про це інформує GSMArena.

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У рамках стратегічного кроку HMD Global планує оновити свою продуктову лінійку, залишивши бренд Nokia для більш простих мобільних телефонів.

Із брендом HMD вийдуть смартфони, планшети й бездротові навушники. За даними сайту GSMArena, перші смартфони HMD покажуть на виставці MWC в Барселоні, ​​яка відбудеться 26-29 лютого. Невідомо, чи буде компанія й далі виробляти звичайні кнопкові телефони Nokia.

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Компанія каже, що планує представити надійні, веселі, безпечні, швидкі й доступні нові телефони. Більшість наявних смартфонів і планшетів Nokia продаватимуть зі знижкою, доки їх запас не вичерпається. Оригінальна корпорація Nokia все ще є світовим лідером у сфері мережевого обладнання та провідним ліцензіаром патентів у сфері мобільних технологій із понад 6000 патентів, необхідних для 5G.

Компанія виробляла телефони та смартфони Nokia з 2016 та 2017 року. Перехід до власного бренду був анонсований ще минулого року. Зараз компанія не дає надто багато подробиць і закликає стежити за розвитком подій.

До відома, до 2007 року компанія Nokia була лідером ринку телефонів, але це змінилося зі зростанням популярності iPhone і Android. Nokia випускала популярні телефони та смартфони з операційною системою Symbian.

Раніше повідомлялося, що Microsoft вперше з 2021 року відновила статус найдорожчої компанії у світі.