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Скільки треба працювати, щоб купити квартиру у Польщі: детальний підрахунок

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Скільки треба працювати, щоб купити квартиру у Польщі: детальний підрахунок
Накопичувати на квартиру у Польщі доведеться понад 10 років
фото із відкритих джерел

Середня вартість однокімнатної квартири в Варшаві може становити близько $80 тис.

У Польщі для купівлі нової квартири потрібно майже 12 річних зарплат. Про це пише inPoland.net.pl.

Скільки коштуватиме квартира у Польщі 

Вартість квартир у Польщі варіюється в залежності від регіону, розміру та стану житла. Середня ціна за квадратний метр у великих містах, таких як Варшава, Краків, Вроцлав чи Гданськ, може досягати 10 000 злотих і більше ($2565). У менш населених регіонах і містах ціни можуть бути значно нижчими, від 5 000 до 7 000 злотих за квадратний метр.

Наприклад, середня вартість однокімнатної квартири в Варшаві може становити близько 350 тис. злотих ($80 тис), а у Кракові – приблизно 300 тис. злотих ($77 тис).

Заробітки у Польщі

Середня заробітна плата в Польщі у 2024 році складає приблизно 7 000 злотих ($1795) брутто на місяць. Відповідно до податків і витрат, чистий дохід (нетто) становить близько 5 000 злотих ($1282).

Щоб спростити розрахунки, припустимо, що ви заощаджуєте 50% свого чистого доходу на придбання квартири. Таким чином, щомісяця ви заощаджуєте близько 2 500 злотих.

Для покупки квартири за 350 000 злотих:

  • щомісячні заощадження: 2 500 злотих;
  • сума, яку потрібно заощадити: 350 000 злотих;
    час на накопичення: 350 000 / 2 500 = 140 місяців, або близько 11 років і 8 місяців.

Як отримати іпотеку у Польщі 

Купівля квартири може бути спрощена за рахунок іпотеки. У Польщі банки зазвичай надають іпотечні кредити на термін до 30 років, що дозволяє зменшити щомісячні виплати, але збільшує загальну вартість кредиту через відсотки.

Іпотечні кредити в Польщі зазвичай складають від 70% до 90% від вартості квартири, що означає, що вам потрібно зібрати лише частину суми як первинний внесок.

До слова, минулого року українці стали справжніми лідерами з придбання нерухомості в Польщі, обігнавши всіх інших іноземних покупців. Половину із 14 тис. квартир, куплених іноземцями минулого року, придбали саме громадяни України – 7,7 тис. об'єктів, що на 10% більше, ніж у 2022 році.

Зазначається, що українці частіше купують невеликі квартири із середньою площею 54 кв. м. Це нижче за середній показник для всіх іноземців (58 квадратних метрів). Найбільш популярними містами для покупки житла стали Варшава (2,9 тис. квартир), Краків, Лодзь, Познань, Гданськ і Щецин.

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Теги: Польща нерухомість українці житло квартира Краків Варшава

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