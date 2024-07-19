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На Київщині жінка підпалила себе через судовий процес щодо дитини (відео)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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На Київщині жінка підпалила себе через судовий процес щодо дитини (відео)
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства
фото:скріншот

Моторошний інцидент стався у місті Рокитне, що у Білоцерківському районі

 У четвер, 18 липня, близько 16:00 жінка вчинила спробу самоспалення перед будівлею суду. Розпочато кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства. Про це інформує поліція Київщини.

«Працівники судової охорони помітили біля приміщення суду громадянку, яка обливала себе займистою речовиною. Охоронці намагалися зупинити її, але жінка підпалила себе. Один із працівників вогнегасником одразу почав гаси», – йдеться в повідомленні.

Попередньо повідомлялося, що  жінка та її чоловік перебували у судовому процесі щодо визначення прав на спільну дитину. На відео, поширеному в мережі, видно, як працівник судової охорони намагається загасити полум'я за допомогою вогнегасника. Жінку з опіками близько 70% тіла госпіталізували. Слідчі розпочали розслідування за ч. 1 ст. 120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства).
 
 Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну. Армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Як повідомлялося, СБУ завершила першочергові слідчі дії на місці ракетного удару по дитячій лікарні«Охматдит» у Києві, який стався 8 липня. В ході розслідування виявлено численні уламки, що підтверджують використання російської крилатої ракети Х-101.

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Теги: росія армія бензин українці розслідування Охматдит поліція жінка чоловік відео

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