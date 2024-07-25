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Світовий рейтинг паспортів: як змінилося положення України

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Світовий рейтинг паспортів: як змінилося положення України
Україна на 30-му місці увійшла до десятки країн, які піднялися в рейтингу найвище за останні 10 років
фото з відкритих джерел

Відтепер українці мають  можливість безвізово відвідати 148 країн

Індекс паспортів від Henley & Partner визначає силу паспортів країн світу, виходячи з кількості країн, які можна відвідати без візи. Згідно з новим дослідженням, Україна продемонструвала вражаюче зростання, піднявшись на цілих 23 позиції й посівши 30 місце.

Перше місце в рейтингу знову посідає Сінгапур, громадяни якого можуть відвідати без візи рекордні 195 країн. Друге місце поділили Франція, Німеччина, Італія, Японія та Іспанія (192 країни). ОАЕ вперше увійшли до топ–10, піднявшись із 62-го на 9-е місце. Такий стрімкий прогрес став можливим завдяки активній візовій політиці країни, яка наростила безвізовий список на 152 країни з моменту заснування індексу 2006 року.

Україна ж просунулась на 23 позиції, а саме, з 53-го на 30 місце. Тепер  українці можуть безвізово відвідати 148 країн. Цей успіх свідчить про покращення міжнародного іміджу країни та її успіхи у візовій політиці. Експерти прогнозують, що Україна може й надалі зміцнювати позиції у рейтингу завдяки підтримці міжнародної спільноти.

Зокрема Україна та Китай увійшли до десятки країн, які максимально покращили свої позиції в рейтингу за останні 10 років

Нагадаємо, 10 найсильніших паспортів світу 2024 року.    

Теги: Німеччина Японія Франція Італія Іспанія українці Україна Сінгапур

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