Новий Командувач Об’єднаних сил ЗСУ звернувся до українців у тилу

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ бригадний генерал Андрій Гнатов (на фото на передньому плані) і Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Донбасі

Генерал Гнатов: «Вирішувати проблеми у соцмережах недоречно, особливо під час бойових дій»

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» бригадний генерал Андрій Гнатов в ексклюзивному інтерв’ю для «Главкома» відреагував на конфліктні ситуації у військових бригадах, які потрапили у публічний простір. Він визнав, що у війсьових можуть виникати певні «нестандартні питання» , але українцям не варто вирішувати їх шляхом оприлюднення у соцмережах, особливо під час бойових дій.

Насправді, це важка тема, в якій дуже багато болючих точок, погоджується генерал.

За словами Гнатова, у Статуті чітко прописано, що командир зобов’язаний знати потреби і запити особового складу, ухвалювати рішення за його заявами, скаргами, іншими зверненнями. Якщо порушене питання не належить до компетенції безпосереднього начальника, то військовослужбовець має право звернутися до наступного прямого начальника.

«У Збройних Силах, Міністерстві оборони працюють «гарячі лінії», і я знаю, що потік питань, які там порушуються та вирішуються, колосальний», – зазначає командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

До того ж, додає Гнатов, у кожного командира чи командувача є механізми та структури, які полегшують йому функцію спілкування з підлеглими. За словами генерала, це вивчення морально-психологічного стану військовослужбовців, отримання різноманітних даних, звітів про стан справ у підрозділах, зокрема у бригадах, а також бойові донесення, які надають командирам.

Нагадаємо, останнім часом у ЗМІ почастішали повідомлення про скандали в армії. Зокрема, військові переносять у публічну площину питання призначення та зняття комбригів. У Міноборони це вважають проявом демократії. Про розповів речник міністерства Дмитро Лазуткін в інтерв'ю. Як приклад Лазуткін навів розслідування щодо втрат 59-ї бригади окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. За його словами, військове керівництво тоді доволі оперативно відреагувало. Це свідчить про те, наголошує представник Міноборони, що українці та армія здатні до ефективних трансформацій.

Полковник Еміль Ішкулов, якого нещодавно відсторонили від командування 80-ю окремою десантно-штурмовою Галицькою бригадою, повідомив «Главкому», що він повторно спілкувався із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, але «до спільного знаменника не прийшли». За словами Ішкулова, відеозвернення командирів підрозділів 80-ї бригади, яке облетіло інтернет 29 липня, не мало результату - полковника на посаду не повернуть. Водночас Ішкулов побачив позитив у тому, що Сирський зателефонував йому і почув його бачення.