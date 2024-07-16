У Кракові невідомі напали на українського підлітка: пробили голову та кинули у воду

Нападники нібито застосували мачете і сльозогінний газ

У Польщі в місті Краків група невідомих напала 17-річного українця – йому пробили голову і відрізали палець. А потім хлопця скинули в басейн. Інцидент стався 10 липня. Про це повідомляють Gazeta Krakowska і Wiadomości.

Біля басейну «Закшувек» між групою людей завʼязалася бійка, після якої українець потрапив у лікарню. Триває розслідування та пошук свідків. Журналісти поговорили з матірʼю постраждалого. За її словами, четверо чоловіків підійшли до групи з шести людей, серед яких був її син. Нападники нібито застосували мачете і сльозогінний газ.

Wiadomości уточнили, що поліція затримала підозрюваних у нападі. Наймолодшому з них 15 років. А тому, що нібито побив українця, 17 років, тож його судитимуть як дорослого. У нього вдома поліцейські знайшли мачете.

Усім затриманим висунули звинувачення в участі в бійці із застосуванням небезпечної зброї. Найстаршому з них висунули звинувачення в нанесенні тілесних ушкоджень людині.

Нагадаємо, 19-річний афганець завдав новожих поранень 41-річній українці у Франкфурті, Німеччина. Зловмисника заарештовано, прокуратура розслідує замах на вбивство.

Раніше повідомлялося, що у Мурнау на півдні Німеччини невідомий завдав смертельні ножові поранення двом українцям. Незабаром підозрюваного затримали, за даними поліції, це росіянин.

До слова, у лютому, 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, було вбито в Німеччині. Зазначається, що у Дюссельдорфі на українця Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка напали невідомі з ножами. 18-річний український баскетболіст Артем Казаченко, який постраждав унаслідок збройного нападу в Дюссельдорфі, помер у лікарні 20 лютого.

У травні у Німеччині знову здійснено напад на українського підлітка.