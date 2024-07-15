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Австрія спрощує працевлаштування біженців з України: які умови

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Австрія спрощує працевлаштування біженців з України: які умови
Австрія змінює підходи до працевлаштування українців
фото із відкритих джерел

З 1 жовтня 2024 року парцевлаштовані українські біженці у Австрії зможуть перейти з тимчасового захисту на картку RWR+

Парламент Австрії ухвалив закон, який передбачає надання вимушеним переселенцям з України необмеженого доступу до ринку праці. Про це пише visitukraine.today.

Новий закон про працевлаштування в Австрії

Схвалений Федеральною радою законопроєкт вносить поправки до закону про працевлаштування іноземців та ще три інші законодавчі акти.

Мета змін – забезпечити українським переселенцям необмежений доступ до австрійського ринку праці. Цей закон дозволить українцям отримувати «червоно-біло-червону картку плюс» (Rot-Weiß-Rot-Karte plus або RWR+) або дозвіл на проживання та роботу в Австрії без обмежень щодо конкретної компанії чи місцезнаходження.

Умови отримання RWR+

Для отримання цього дозволу українські біженці, які мають посвідчення особи для переміщених осіб ( так звану «блакитну картку»), мають виконати низку вимог:

  • Пропрацювати в Австрії щонайменше 12 місяців протягом останніх двох років;
  • Мати повне страхування та повну зайнятість;
  • Мати можливість забезпечити себе самостійно.

Важливі моменти

З 1 жовтня 2024 року українські біженці зможуть перейти з тимчасового захисту на картку RWR+. Крім зазначених вимог до працевлаштування, фінансового забезпечення та страхування, щоб отримати новий статус, українці повинні будуть мати сертифікат про складання іспиту Deutsch A1 або атестат про закінчення ВНЗ, а також мати договір оренди житла.

 Час, проведений в Австрії зі статусом тимчасового захисту, зараховуватиметься у п'ятирічний термін для отримання постійного місця проживання (ПМЗ) Daueraufenthalt EU та у шестирічний термін для отримання громадянства.

Карту RWR+ видаватимуть на три роки, якщо людина регулярно перебуває в країні протягом двох років і виконала модуль інтеграційної угоди. Родичі також матимуть змогу скористатися карткою. За попередніми прогнозами, понад 7 тисяч переміщених українців в Австрії матимуть право на отримання Rot-Weiß-Rot plus.

Раніше стало відомо, що біженці з України мають можливість отримати Rot-Weiß-Rot-Karte plus. Це означає, що вони матимуть менш обмежений доступ до ринку праці. Пізніше вони таком можуть отримати дозвіл залишитися в Австрії назавжди.

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Теги: праця робота Австрія біженці українці закон

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