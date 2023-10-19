Як біженцю знайти квартиру у Польщі: три дієві варіанти

Для того, аби українці могли знайти помешкання у Польщі, існує як мінімум декілька ресурсів

Українські біженці у Польщі можуть отримати безкоштовне житло протягом 120 днів. Після цього стає акутальним пошук та оренда квартири. Знайти варіанти житла в різних містах країни можна завдяки спеціальним проектам або популярним ресурсам з оголошеннями. Про це пише Inpoland.

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Для багатьох вимушених мігрантів із України вже скінчився строк житлової допомоги, запропонованої в рамках програми фінансування «40+», яка забезпечувала безкоштовне житло для українців. Тож українці змушені шукати житло за повну вартість на ринкових умовах. А, враховуючи поточну ринкову ситуацію, яка на сьогодні склалася на ринку оренди в Польщі, це зовсім нелегко.

Саме житлове питання залишається одним із найактуальніших для українців, які через війну приїхали до Польщі. У даному контексті особливо цікавим є ініціативи на кшталт Еu4ua та Habitat for Humanity Poland, а також новий додаток RentMe, які допомагають українцям знайти доступні житлові варіанти.

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Житло за локацією та бюджетом

Українці створили для своїх співгромадян, які мешкають у Польщі, спеціальний безкоштовний додаток для пошуку житла RentMe. Проект розпочав роботу у травні 2023 року. Ресурс збирає оголошення з найбільших польських сайтів оренди житла (Otodom, Gratka, OLX, Morizon, Domy) та показує варіанти відповідно до регіону та бюджету. Також через програму надаються контакти власників нерухомості.

Житло із сусідами

Eu4ua – це французька неприбуткова організація, яка наразі допомагає українським біженцям знайти житло в європейських країнах, у тому числі в Польщі.

На сайті доступна інформація про європейські родини, які готові прийняти у себе українців безкоштовно, але за останній час подібних оголошень стає дедалі менше. Нещодавно стала доступна функція – пошук співмешканців для спільної оренди.

Функція пошуку співмешканця має підвищити шанси для шукачів житла та здешевити витрати на оренду. Функція дозволяє знайти оптимального спімешканця для спільного винайму квартири, адже пошук кандидатури ведеться з урахуванням бажаного місця та періоду оренди, статі потенціального сусіда, наявності дітей та домашніх тварин, бюджету тощо.

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Платформа також перевіряє кожного господаря власноруч, але слід дотримуватись розміщених на платформі правил безпеки (при пошуку житла, при спілкуванні з власником, під час подорожі до іншої країни та при заселенні до помешкання).

Соціальне житло для родин

Благодійний фонд Habitat for Humanity Poland у межах співпраці з IOM Polska реалізує в Польщі програму допомоги в оренді житла для сімей з України, які втекли від війни. Модель соціальної оренди передбачає допомогу в пошуку доступної оренди житла та полягає в посередництві між власниками помешкань і людьми, які втратили своє житло або мають низький дохід. Взяти участь у програмі та отримати житло можуть громадяни України, які відповідають таким вимогам:

мають документальне підтвердження перетину кордону після 24 лютого 2022 року;

проживали та виїхали із зони безпосереднього ураження бойовими діями (співробітники організації орієнтуються на карту воєнних дій, яка створена та оновлюється на основі загальнодоступної інформації);

є одинокою матір’ю (батьком, опікуном) з дитиною/дітьми, або родиною, що складається з кількох осіб, або особою, яка потребує постійної підтримки разом із опікуном, який її підтримує;

мають можливість та бажання працювати чи приступити до роботи (підтверджується заявою учасника або пред’явленням трудового договору/ договору підряду /іншого документа, що підтверджує заробіток);

декларують бажання перебувати в Польщі якнайменше 3 місяці.

У певних випадках допомогою можуть скористатися також особи, які не відповідають оприлюдненим критеріям (наприклад, не можуть працювати), але перебувають у складній життєвій ситуації через вік, стан здоров’я тощо.

Нагадаємо, українські біженці в Польщі втратять частину соціальних допомог у країні вже у 2024 році. Уряд країни не збирається продовжувати виплату деяких видів допомоги українським громадянам, це питання вже остаточно узгоджено.

У 2023 році українці в Польщі мають право на такі державні допомоги: виплати 400 Plus – щомісячна виплата в розмірі 400 злотих (близько 3 тис. грн) батькам, чиї діти перебувають у яслах; виплати в рамках програми Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) – до 1 тисячі злотих (трохи більше 8 тис. грн) на дітей від 1 до 3 років; виплати на дітей «Сім'я 500+» – 500 злотих щомісяця (близько 4 тис. грн).