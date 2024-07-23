Польща ввела санкції проти Дмитра Фірташа

Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти Фірташа у червні 2021 року

Фірташа внесли до списку іноземців, перебування яких на території Польщі є небажаним

Польща ввела національні санкції проти українського олігарха Дмитра Фірташа. Про це свідчать дані з національного списку санкцій, розміщеного на сайті МВС Польщі.

Санкції передбачають: «заморожування всіх фінансових і економічних ресурсів» і виключення з «державних закупівель або тендерних процедур». Також Фірташа внесли до списку іноземців, перебування яких на території Польщі є небажаним.

Нагадаємо, 24 червня президент України Володимир Зеленський указом №376/2024 ввів у дію рішення РНБО «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» проти українських бізнесменів Дмитра Фірташа й Павла Фукса та низки російських олігархів, бізнесменів. Санкції проти Дмитра Фірташа й Павла Фукса було продовжено ще на 10 років.

До слова, «Нафтогаз» оголосив про повне поглинання облгазів Фірташа.