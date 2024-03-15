США заявили про кінець епохи олігархів в Україні

Нове законодавство щодо боротьби з олігархами дозволило Україні знизити їхній вплив на економіку країни

Війна в Україні, яка триває вже 10 років, призвела до того, що в Україні почався занепад олігархії. Такого висновку дійшов американський інститут Wilson Center.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Експерти зазначили, що українську економіку часто сприймають як таку, що перебуває під сильним впливом олігархів, уражена корупцією та залежить від промислової інфраструктури, успадкованої від СРСР. Через вторгнення Росії в останнє десятиліття помітним стало зниження впливу пострадянської олігархії в критичних секторах економіки.

З 2014 року Україна стрімко розриває економічні зв’язки з країною-агресоркою та стає більш залежною від західного кредитного фінансування, чому посприяло нове законодавство щодо боротьби з олігархами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Попри війну, Україна поступово прогресує в інших слабких сферах перехідної пострадянської економіки, таких як боротьба з корупцією та вдосконалення державного управління. Але падіння олігархії в останні роки, прискорене війною, стало найпомітнішим показником переходу української економіки до нового стану з новими викликами», – констатує Wilson Center.

Експерти наголосили, що Україна зміцнила свої інституції для захисту від використання великого бізнесу в особистих цілях, що призвело до поступового, а потім різкого зниження впливу олігархів.

Як раніше повідомлялося, «закон про олігархів» уже показав свою ефективність, але Україна домовилася з Єврокомісією, що імплементація цього закону включно з формуванням реєстру олігархів розпочнеться після завершення війни. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що «навіть не імплементуючи закон про олігархів», Верховна Рада вже створила «іншу сферу іншого законодавства, яке комплексно буде захищати Україну від олігархів».