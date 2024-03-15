Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США заявили про кінець епохи олігархів в Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
США заявили про кінець епохи олігархів в Україні
Через вторгнення РФ помітним стало зниження впливу пострадянської олігархії в критичних секторах економіки
фото ілюстративне

Нове законодавство щодо боротьби з олігархами дозволило Україні знизити їхній вплив на економіку країни

Війна в Україні, яка триває вже 10 років, призвела до того, що в Україні почався занепад олігархії. Такого висновку дійшов американський інститут Wilson Center.

Експерти зазначили, що українську економіку часто сприймають як таку, що перебуває під сильним впливом олігархів, уражена корупцією та залежить від промислової інфраструктури, успадкованої від СРСР. Через вторгнення Росії в останнє десятиліття помітним стало зниження впливу пострадянської олігархії в критичних секторах економіки.

З 2014 року Україна стрімко розриває економічні зв’язки з країною-агресоркою та стає більш залежною від західного кредитного фінансування, чому посприяло нове законодавство щодо боротьби з олігархами.

«Попри війну, Україна поступово прогресує в інших слабких сферах перехідної пострадянської економіки, таких як боротьба з корупцією та вдосконалення державного управління. Але падіння олігархії в останні роки, прискорене війною, стало найпомітнішим показником переходу української економіки до нового стану з новими викликами», – констатує Wilson Center.

Експерти наголосили, що Україна зміцнила свої інституції для захисту від використання великого бізнесу в особистих цілях, що призвело до поступового, а потім різкого зниження впливу олігархів.

Як раніше повідомлялося, «закон про олігархів» уже показав свою ефективність, але Україна домовилася з Єврокомісією, що імплементація цього закону включно з формуванням реєстру олігархів розпочнеться після завершення війни. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що «навіть не імплементуючи закон про олігархів», Верховна Рада вже створила «іншу сферу іншого законодавства, яке комплексно буде захищати Україну від олігархів».

Читайте також: Данілов пояснив, чому до реєстру олігархів не внесли ще жодної людини
Теги: США олігархи Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Спроможностей протистояти пропозиціям реальності від путінського режиму у нас немає»
Чому Путін перемагає?
20 лютого, 07:19
Байден запросив спікера Палати представників, лідера демократів в Палаті, лідера демократів в Сенаті та лідера республіканців
Байден скликає лідерів Конгресу, аби терміново схвалити допомогу Україні
27 лютого, 19:05
Себастьян Лекорню зазначив, що розробка дронів-камікадзе знаходиться в експериментальній фазі
Найближчими тижнями Україна отримає новітні дрони-камікадзе від Франції
18 лютого, 15:35
Президент Польщі наголосив, що його держава й надалі підтримуватиме Україну у протидії російській агресії
Дуда назвав винних у блокаді українського кордону
21 лютого, 01:20
За словами Джонсона, у світі відбулися зміни в тому, як люди думають про долю Криму
Джонсон зробив позитивний прогноз щодо деокупації Криму
26 лютого, 06:18
«Ашан Україна» зауважили, що компанія забезпечить співробітників робочими місцями в містах присутності «Ашан» в Україні
«Ашан» закриває магазини в українських містах, але не в Росії
28 лютого, 09:59
Китай може подвоїти експорт товарів до Європи
Світовій економіці може загрожувати новий «китайський шок» – WSJ
4 березня, 15:24
Рішення США про застосування нових санкцій набуло чинності 27 лютого
США посилили санкції проти Росії
5 березня, 17:15
Будинок в Америці спорудив продавець взуття у 1948 році
У США можна орендувати будинок у формі чобота (неймовірні фото)
Вчора, 20:53

Економіка

США заявили про кінець епохи олігархів в Україні
США заявили про кінець епохи олігархів в Україні
Єврокомісія виділила 500 млн євро на збільшення виробництва боєприпасів
Єврокомісія виділила 500 млн євро на збільшення виробництва боєприпасів
Фермери у Бельгії блокують найбільші порти країни
Фермери у Бельгії блокують найбільші порти країни
Євросоюз шукає варіанти підтримки власної оборонної промисловості
Євросоюз шукає варіанти підтримки власної оборонної промисловості
Стало відомо, коли Євросоюз розгляне передачу заморожених активів РФ
Стало відомо, коли Євросоюз розгляне передачу заморожених активів РФ
Rheinmetall повідомив, скільки заводів планує відкрити в Україні
Rheinmetall повідомив, скільки заводів планує відкрити в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Анатомія зради. Репортаж з колонії для колаборантів
20K
Коли Масниця у 2024 році: українські традиції та дата святкування
15K
Білий дім прокоментував пропозицію спікера Джонсона надати Україні позику замість допомоги
14K
Боррель різко відповів на заяву Папи Римського про «білий прапор»
7997
Нацбанк знизив облікову ставку, Порошенко програв суд. Головне за 14 березня
7094
В Ірландії почали діяти нові правила для українських біженців

Новини

Місцями опади та туман: прогноз погоди на 15 березня
Сьогодні, 06:30
В Україні вдруге за добу лунала масштабна повітряна тривога
Сьогодні, 06:18
Всесвітній день промов. Що відзначаємо 15 березня
Сьогодні, 00:20
Стефанчук пояснив, коли Зеленський перестане бути легітимним президентом
Вчора, 21:42
СБУ веде системну роботу по підриву ключових галузей РФ, – нардеп Костенко
Вчора, 13:54
Усю територію країни накриють опади: прогноз погоди на 14 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua