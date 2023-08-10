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Данілов пояснив, чому до реєстру олігархів не внесли ще жодної людини

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Данілов пояснив, чому до реєстру олігархів не внесли ще жодної людини
Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував висновки Венеційської комісії щодо закону про олігархів
скріншот з відео

Під час війни відстежувати активи олігархів стало складніше

В український реєстр олігархів досі не вписали жодного прізвища. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю «Українській правді».

«У нас сьогодні жодна людина ще не внесена в реєстр олігархів. Справа в тому, що внесення тих чи інших осіб – відповідальна річ. Вони мають відповідати тим критеріям, які прописані в законі», – заявив Данілов.

За словами Данілова, список претендентів на звання «олігарх», який минулого року налічував 86 осіб, наразі скоротився після подальшої перевірки цих людей. Коментуючи критичний висновок Венеційської комісії щодо закону про олігархів, Данілов зазначив, що ця «поважна установа» має розуміти, що цей документ – «питання національної безпеки» для України.

«Але ми знаходимося в стані війни, і сьогодні дуже складно розуміти, що сталося з тими чи іншими активами, які знаходяться на окупованих територіях. Сьогодні складно розуміти, що буде з тими чи іншими активами, які під обстрілами», – пояснив Данілов.

На думку Данілова, зараз важливо говорити про те, як олігархи поводилися після 24 лютого: «Є люди, про яких ви говорили, які жодного дня не покидали територію нашої країни, які допомагають. А є люди, які «у нас є літак» і відразу майнули після зустрічі з президентом, яка була 23 лютого».

Незважаючи на зауваження Венеційської комісії, що закон про олігархів може бути використаний для політичних цілей, секретар РНБО підкреслив, що реформи були необхідні для забезпечення національної безпеки та прозорості владних структур. Хоч він міг мати каральний характер, але був введений для забезпечення стійкості та незалежності України.

Зазначимо, що в листопаді 2021 року Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Закон визначив критерії для відокремлення великого бізнесу від політичної сфери та обмеження деструктивного впливу олігархічних інтересів на економічне життя України.

Нагадаємо, що раніше Венеціанська комісія рекомендувала Україні відкласти імплементацію закону про олігархів

Теги: Олексій Данілов олігархи реєстр

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