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Коли запрацює «закон про олігархів»: Стефанчук повідомив про два шляхи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Коли запрацює «закон про олігархів»: Стефанчук повідомив про два шляхи
«Закон про олігархів» виявився юридично недосконалим
колаж: РБК-Україна

Стефанчук стверджує, що Рад створила законодавство, яке комплексно буде захищати Україну від олігархів

«Закон про олігархів» уже показав свою ефективність, але Україна домовилася з Єврокомісією, що імплементація цього закону включно з формуванням реєстру олігархів розпочнеться після завершення війни. Про розповів в інтерв’ю Радіо Свобода голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

«Ми домовилися з Єврокомісією, що імплементація закону буде призупинена до моменту завершення війни. А імплементація закону – це у тому числі це створення реєстру олігархів», – сказав Стефанчук.

Стефанчук не визнає, що закон, який ухвалила Верховна Рада України був юридично недосконалим, спікер каже, що «практика покаже».

«Що таке «юридично недосконалий»? Є просто два шляхи, якими ми йдемо. І про це говорить Венеційська комісія. Що є шлях ухвалення окремого закону, є шлях розвитку іншого галузевого законодавства. Ми пішли першим шляхом. Але паралельно розвиваючи другий. Тому чи він юридично досконалий, чи ні? Я думаю, що покаже практика після того, як він почне імплементацію. Але мені здається, що вже навіть до моменту його вступу в силу була показана ефективність цього закону. Оскільки дуже багато олігархів почали позбавлятися свого майна, своїх ресурсів для того, щоб не потрапляти в пул цих осіб – олігархів», – сказав Стефанчук.

Очільник українського парламенту стверджує, що «навіть не імплементуючи закон про олігархів», Верховна Рада вже створила «іншу сферу іншого законодавства, яке комплексно буде захищати Україну від олігархів».

«Я просто хочу відзвітуватися, що вже зробила Верховна Рада. Ми ухвалили вже новий закон про зміни до Антимонопольного комітету, де чітко передбачали всі вимоги, які були у Венеційської комісії, ми ухвалили відповідний закон про зміни про звітування політичних партій, де теж передбачили ці всі речі. Ми зараз на стадії реєстрації закону про лобізм, де будуть чітко передбачені теж ці всі речі, пов’язані з цим. І ми ухвалили закон, він підписаний президентом, про правотворчу діяльність, який передбачає чіткі вимоги до всіх нормативно-правових актів, які існують в Україні. Це такий комплексний підхід, за яким ми йдемо», – сказав Руслан Стефанчук.

Раніше Венеційська комісія оприлюднила висновок щодо Закону України «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», який Верховна Рада ухвалила у 2021 році. Згідно з висновком комісії, український закон про олігархів передбачає «персоналізований підхід» і не може розглядатися як демократична відповідь на проблему олігархізації.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому до реєстру олігархів не внесли ще жодної людини.

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Теги: олігархи закон Верховна Рада Руслан Стефанчук

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