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Джонсон зробив позитивний прогноз щодо деокупації Криму

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Джонсон зробив позитивний прогноз щодо деокупації Криму
За словами Джонсона, у світі відбулися зміни в тому, як люди думають про долю Криму
фото: armyinform

За словами Джонсона, позиції Путіна в Криму слабкі

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Збройні сили України здатні звільнити тимчасово окупований Крим. Це можливо у разі продовження поставок озброєння від союзників. Про це політик розповів у інтерв’ю «Європейській правді».

Джонсон зауважив, що раніше всі думали, що президент Росії Путін ніколи не віддасть Крим, тому Україні варто хоча б відвоювати сухопутний коридор. Утім, за його словами, пізніше Захід повірив у повернення Криму.

«Путін дуже вразливий у Криму. І якщо ви подивитеся на інфраструктуру та логістику, то там є великі можливості для ЗСУ. Дійсно відбулися зміни в тому, як люди думають про Крим», − зазначив колишній прем’єр-міністр Великої Британії.

Він додав, що коли Україна отримає більше снарядів великої дальності, реактивні системи залпового вогню Himars, ракети Atacms та Storm Shadow та інше необхідне озброєння, то Крим матиме дуже цікаві перспективи.

«Ми продовжуватимемо підтримувати Україну. Західна промисловість сильніша за російську», – запевнив Борис Джонсон.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, влучні удари Збройнил сил України по кораблях Чорноморського флоту (ЧФ) РФ змушують росіян переоцінити свої спроможності поблизу західного Криму.

Раніше керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи в Криму і він не рекомендує цивільному населенню користуватись так званим Кримським мостом.

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Теги: путін Україна озброєння Борис Джонсон Крим

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